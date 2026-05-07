"את העמדות האישיות שלי אני לא אומר ברדיו".

אמירה זו מאוגוסט 2014, קדמה לשורת התבטאויות המוכיחות שאין בהכרח כיסוי לדברים שאמר השדרן הותיק אריה גולן, אבל בהחלט יש משכורת מקופת משלם המיסים שמאפשרת את שידורם בערוץ ציבורי וממלכתי, לכאורה.

בשירו של שלום חנוך "מחכים למשיח" נכתב: "הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם", ראוי לפחות שנבדוק את "החשבונית" ונבין על מה ולמה נדרשים אנו לשלם.



החשבונית (לאחר הנחות):

"מר סמוטריץ', עם יד על הלב - אם יש איבר כזה בגופך - נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו ב-7.10, היו נטבחים חס וחלילה מאות מתנחלים ביהודה ושומרון, גם אז היית מגמד את המחדל הזה ל'שגיאה טקטית?". דברי פתיחה לתכנית מתאריך 6/5/26

"היא אישה רעה. היא מרשעת. אם היא לא דואגת לחטופים ולא אכפת לה שייהרגו אז היא אישה רעת לב". דברים שנאמרו על השרה אורית סטרוק בראיון מתאריך: 24/7/25

"...טרק לי את הטלפון כי לא זרמתי אתו, עם הדעות שלו. יש לפטר את רונן בר".

מיכה קובי, בכיר השב"כ לשעבר, שהשמיע אמירות בניגוד לאג'נדה, נזרק מהשידור בתאריך 9/3/25 .

"החדשות של התאגיד לא מוצאות חן בעיני השלטון שרוצה משהו סטייל 14. אנחנו לא נהיה שם אף פעם". דברים מתוך פודקסט עם נדב פרי, המבהיר את הגישה מתאריך 5/1/25 .

"את בושה של חברת כנסת". נאמר על חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן במהלך תכנית טלוויזיה בערוץ 12 בתאריך 16/10/21

"דווקא הרב קנייבסקי מעדיף את הערבים על השמאל, בעצם זו גישה אנטישמית". דברים שנאמרו על גישתו של מנהיג הציבור הליטאי, הרב חיים קנייבסקי זצ"ל, ביחס לקואליציה עם הערבים בתאריך 4/4/21

"הנה שוב - אתה ואתה ואתה - אני ואני ואני"; "לפעמים יש תחושה שמאסת במשטר הדמוקרטי ואתה אוהב להחליט לבד..."; "דווקא עלייך אומרים שאתה שקרן"; "אתה יודע שבאיטליה של מוסוליני קראו לזה פאשיזם"; "אתה מגזים, אני, אני, אני" - דברים שנאמרו לראש הממשלה נתניהו, בראיון שנערך בעיצומה של מגיפת הקורונה בתאריך 1/3/21 .

"זה יכול לעזור שהיא יפה ושזופה". דברים שנאמרו על עדן אלנה בגמר "הכוכב הבא" ושליחתה לתחרות האירוויזיון, במהלך תכנית רדיו בתאריך 5/2/20

אדוני ראש העירייה, לבנות בריכה נפרדת בשנת 2018 זה פיגור." נאמר על הקמת הבריכה העירונית הראשונה ברהט והמחלוקת סביב ההפרדה המגדרית בה, בתאריך 6/9/18

"לא צריך קישורי פרשנות של רש"י כדי להבין שהחופים, לדעת חבר הכנסת מהליכוד, הם רק 'שלנו', של היהודים במדינה, חבר הכנסת מיקי זוהר בוקר טוב לך איפה היית כשלימדו אזרחות ודמוקרטיה בבית הספר? בחוף הים היית?" - תגובה לחבר הכנסת מיקי זוהר שהעביר מסר בטוויטר לערביי ישראל שבצעו פרובוקציה בחוף הים בתל אביב בתאריך 4/9/18

"מה יהיה כשאל"ם עופר וינטר יהיה רמטכ"ל? צה"ל לא יהיה יותר צבא הגנה לישראל אלא צבא ה' לישראל". דברים שנאמרו בתאריך 17/8/14