גבר כבן 50 נהרג הערב (מוצאי שבת) מפגיעת משאית ברחוב ז'בוטינסקי בקריית אתא.

המשטרה פתחה בחקירה בחשד לתאונת "פגע וברח", לאחר שהנהג הפוגע נמלט מהזירה.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הגבר כשהוא שוכב על הכביש מחוסר הכרה וסובל מפגיעה רב-מערכתית קשה ביותר.

פראמדיק מד"א ישי לוי וחובש בכיר נתנאל מנחם שטיפלו באירוע סיפרו: "מדובר בתאונה קשה מאוד. כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 50, שוכב כשהוא מחוסר הכרה על הכביש וסובל מפציעות קשות מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלו הייתה קשה מדי ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

מיד לאחר קביעת המוות, פתחו בוחני תאונות הדרכים של מרחב 'אשר' בחקירת נסיבות האירוע. כוחות משטרה רבים של תחנת זבולון הקימו מחסומים בצירי התנועה המרכזיים באזור הקריות ומבצעים סריקות נרחבות בניסיון לאתר את המשאית ואת הנהג הפוגע.