איטום המנהרה בעזה דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב החטיבתי כפיר, הפועלים תחת פיקוד אוגדת עזה (143), ממשיכים בימים אלו בפעילות לטיהור מרחב מחנות המרכז. המבצע מתמקד באזור שמזרחית לקו הצהוב, במטרה להסיר תשתיות טרור שנותרו בשטח.

במהלך הפעילות המבצעית, השמידו הלוחמים בשיתוף עם כוחות ההנדסה האוגדתיים שני תוואים תת-קרקעיים משמעותיים. אורכם הכולל של התוואים שנחשפו והושמדו עומד על כשני קילומטרים.

בתוך המנהרות איתרו הכוחות מספר חדרי שהייה ששימשו את פעילי הטרור ואמצעי לחימה מגוונים. בנוסף, במהלך סריקות נרחבות שנערכו במרחב, נמצאו עשרות רקטות ומטענים מוכנים לשימוש.

צה"ל פרסם תיעודים רשמיים המציגים את פעילות הכוחות להשמדת התוואים ואת פעולות יחידת יהל"ם מתוך המנהרות.

הסרטונים מתעדים את תהליך איטום התוואי התת-קרקעי ואת התשתיות שאותרו במרחב מחנות המרכז.

מצה"ל נמסר כי הכוחות בפיקוד הדרום "פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".