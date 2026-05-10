המשטרה החלה בבחינה ראשונית של התבטאויות מגישים וחברי פאנל בערוץ 14 נגד שופטי בית המשפט העליון.

הבדיקה נפתחה בעקבות עתירה שהגישה "התנועה לרגולציה הוגנת" לבג"ץ, בדרישה להורות לפרקליט המדינה וליועצת המשפטית לממשלה להנחות את המשטרה לפתוח בחקירה פלילית.

העתירה הוגשה נגד הערוץ ונגד שורה של עובדים ופרשנים ובהם: ינון מגל, יעקב ברדוגו, יותם זמרי, אראל סג"ל, שמעון ריקלין, איתמר פליישמן, פרופ' משה כהן אליה, פרופ' טליה איינהורן ועו"ד דוד פטר.

השר ניר ברקת הגיב לדיווח ואמר כי "​ערוץ 14 הוא התיקון ההיסטורי והפה של מיליונים שסתמו להם את הפה במשך עשרות שנים. הניסיון להלך אימים במטרה להשתיק הוא סתימת פיות מסוכנת ורמיסת חופש הביטוי. מי שחושב שיחזיר אותנו לעידן של קול אחד בתקשורת טועה טעות מרה. לא ישתיקו את המחנה הלאומי".

השר מיקי זוהר הוסיף "חקירת ערוץ טלוויזיה בגין השמעת עמדותיו תהיה שיא חדש שלא יכולנו לדמיין. זה לא פחות מסופה של הדמוקרטיה בישראל".

ח"כ אבי מעוז אמר כי "אכיפה בררנית היא רשע. כשפותחים בבדיקה נגד ערוץ 14 בגלל ביקורת לגיטימית על בג"ץ והיועמ"שית, אבל שותקים מול עלילות דם נגד לוחמי צה"ל בערוץ 12 זו רדיפה פוליטית. מערכת אכיפת החוק הפכה מזמן לכלי פוליטי בידי הדיפ-סטייט. הגיע הזמן לנקות את המערכת מהשחיתות שהשתלטה עליה".