השמדת התוואיים התת-קרקעיים דובר צה"ל

כוחות צה"ל השמידו לאחרונה ארבעה תוואים תת-קרקעיים משמעותיים באורך כולל של כארבעה קילומטרים במרחב דרום רצועת עזה.

הפעילות בוצעה על ידי לוחמי צוות הקרב החטיבתי 188, בפיקוד אוגדת עזה (143), ובשיתוף פעולה עם יחידת יהל"ם.

על פי הודעת צה"ל, אחד התוואים שהושמדו היה חלק ממערכת תת-קרקעית ששימשה כתשתית להחזקת חטופים.

בתוך המנהרות אותרו גם חדרי שהייה מאובזרים אשר שימשו את הדרג הבכיר של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור חמאס.

הכוחות פועלים במרחב שמזרחית ל"קו הצהוב" במטרה לטהר את האזור מתשתיות טרור שנותרו בו. הפעילות התמקדה באיתור פירים וחיבורים בין התוואים השונים שהרכיבו את הרשת התת-קרקעית של חמאס בדרום הרצועה.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מצה"ל.