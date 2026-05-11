ארגון "שומרים" בלונדון דיווח היום (שני) על אירוע אנטישמי חמור שהתרחש אתמול בשעות הצהריים באזור האקני שבבירה הבריטית.

על פי הדיווח, גבר תקף נשים חרדיות שהמתינו בתחנת אוטובוס, הצליף בהן באמצעות חגורה והשמיע לעברן קללות ועלבונות גזעניים.

מתנדבי הארגון שהוזעקו למקום נתקלו אף הם באלימות, כאשר החשוד ירק על אחד מהם והמשיך להשמיע איומים.

המתנדבים הצליחו לעכב את החשוד בשטח עד להגעת כוחות משטרת לונדון. המשטרה עצרה את הגבר בחשד לתקיפה והפרת סדר ציבורי בנסיבות גזעניות, והוא נותר במעצר לקראת הבאתו בפני שופט.

בשבוע שעבר הוזעקו כוחות הכיבוי לשריפה שפרצה בבית כנסת נטוש ברחוב נלסון שבמזרח העיר - אירוע שנחקר כחשד להצתה. במקביל, דווח על שני יהודים שנדקרו ותקיפות נוספות המכוונות נגד חברי הקהילה היהודית בבירה.

על רקע ההסלמה, התייחס ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, למצב ואמר כי "לא מספיק פשוט להצהיר 'אנו עומדים לצד הקהילות היהודיות' - אנחנו חייבים להראות זאת ולפעול".

סטארמר הדגיש כי הממשלה מחויבת לעבודה משותפת עם רשויות האכיפה כדי למגר את האנטישמיות מכל פינה בחברה הבריטית.