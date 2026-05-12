תיעוד: לוחמי גולני במהלך המבצע המיוחד באזור הליטני דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הבוקר (שלישי) תיעוד מהמבצע הסודי שנחשף מוקדם יותר ובו הושגה שליטה מבצעית במרחב נהר הליטני.

כוחות מיחידת אגוז ומסיירת גולני חצו בשבוע האחרון את נהר הליטני צפונה, ופעלו בעומק שטח לבנון בפאתי הכפר זוטר א-שרקיה - מרחק של כעשרה קילומטרים מגבול ישראל. מדובר באחד המבצעים המשמעותיים והנועזים ביותר מאז החלה הפעילות הקרקעית, שכן הוא שובר את "מחסום הליטני" המהווה קו אסטרטגי במערכה.

הכוחות חצו את הנהר בחשאיות והתקדמו לעבר מרחב שיגור מרכזי של חיזבאללה, שממנו נורו בשבועות האחרונים מטחים כבדים של רקטות ופצמ"רים לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

תיעוד ממצלמת הגוף של לוחם גולני במהלך המבצע צילום: דובר צה"ל

במהלך המבצע, הכוחות איתרו במרחב עמדות שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, תוואים תת-קרקעיים ובתוכם אמצעי לחימה רבים, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים. חיל האוור תקף יותר מ-100 מטרות קרב בסיוע לכוחות במרחב.

באחת ההיתקלויות, יצאו מחבלים מתוך פיר מנהרה מצפון לליטני ופתחו באש. הלוחמים השיבו מלחמה מטווחים קצרים מאוד, ובקרב נהרג כלב של יחידת עוקץ. מספר לוחמי צה"ל נפצעו בהיתקלויות אלו ופונו לקבלת טיפול רפואי.

סא"ל ב', מפקד סיירת גולני צילום: דובר צה"ל

סא"ל ב', מפקד סיירת גולני, סיכם: "במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, חשפנו תשתיות אויב. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים - והשמידה אותם. הלוחמים נלחמים בגבורה ועושים עבודה נפלאה ובאומץ. המשימה - להגן על תושבי הצפון ולאפשר ביטחון לתושבי מדינת ישראל - בכל מקום שנרצה ובכל דרך שנבחר"