תושבי היישוב קידה שבמועצה האזורית בנימין שיגרו היום (שלישי) מכתב דחוף ויוצא דופן למפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, בדרישה לעצור לאלתר את התוכנית לקיצוץ בתקני חטיבת ההגנה (הגמ"ר) ביישובם.

ביישוב קידה, המאופיין בשיעור גיוס חריג של למעלה מ-90% מהגברים המשרתים ביחידות קרביות, מבהירים כי הקיצוץ המתוכנן פוגע ישירות ביכולת הלחימה שלהם בחזיתות השונות.

"הצטערנו והזדעזענו לשמוע על התוכנית לקצץ באבטחת היישובים ובתקני חיילי חטיבת ההגנה", כתבו התושבים המשרתים במילואים. "מדובר בצעד שמערער באופן דרמטי את המצב הביטחוני ביישוב, אשר גם בימים כתיקונם רחוק מלהיות אידיאלי".

הם הוסיפו כי "החוסן המבצעי שלנו בשדה הקרב נשען באופן ישיר על הידיעה שמשפחותינו מוגנות בביתן. יהיה לנו קשה מאוד להמשיך ולהתרכז בלחימה כאשר מקננת בנו התחושה שיקירינו הופקרו".

החותמים דורשים במכתבם שלוש דרישות מרכזיות: ביטול מיידי של הקיצוץ בכוח האדם, עיבוי מערך האבטחה הקיים ושדרוג טכנולוגי מאסיבי הכולל אמצעי ניטור ותצפית מתקדמים.

"חייל אינו יכול להילחם בביטחון כשהוא יודע שביתו חשוף וחסר הגנה", סיכמו הלוחמים, והבהירו כי לא ישלימו עם הפגיעה בחוסן הקהילתי והביטחוני של היישוב בשעה שהם משרתים את המדינה מאות ימים במצטבר.

המהלך הצה"לי עליו דווח השבוע, כולל רידוד של מצבת החיילים והמתנדבים המאבטחים את היישובים והטלת "הליך סינון חסר תקדים" על ידי המשטרה ושב"כ לכל לוחם במערך.

גורמים במערכת הביטחון טענו כי המניע למהלך הוא עדויות על ניצול סמכות לרעה מצד חלק מהמשרתים, אך בהתיישבות זועמים על מה שהם מכנים "הטלת דופי גורפת" במי שמהווים את קו ההגנה המרכזי מול הטרור.

הבדיקה הקפדנית תבוצע על ידי המשטרה ושב"כ כדי לוודא העדר מעורבות בפעילות קיצונית, ולוחם שלא יעמוד בקריטריונים יידרש להחזיר את נשקו ומדיו באופן מיידי.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "בהתאם להערכת המצב המבצעית, הוחלט על התאמת פריסת סד"כ ההגמ"ר. צה"ל מנהל את פריסת הכוחות לפי הצורך המבצעי, תוך מתן מענה על ידי הרבש"צים ומחלקות ההגנה. בחלק מהיישובים הוקצו חיילי קבע והכשרות להגברת השמירה".