הפוסק החרדי הרב יצחק זילברשטיין מתח ביקורת על מתפללים הנוסעים ברכב למרחקים קצרים לבית הכנסת וקבע כי מדובר באיסור הלכתי.

"יש אנשים שהולכים לבית הכנסת בימות החול עם האוטו שלהם. לדוגמה הוא גר ברחוב הסמוך, מהלך של חמש דקות, ויש כאלו שתמיד נוסעים ברכב", אמר הרב זילברשטיין בשיעור שנמסר לאחרונה למקורביו בביתו.

"צריך לדעת שזה איסור גמור", אמר הרב כשהוא מסתמך על פסוק מתהלים: "בבית אלוקים נהלך ברגש", והוסיף "האנשים האלה באים בלוקסוס... תלך ברגש, עם הרגליים ללכת. זה ביזוי כבוד בית הכנסת".

לדבריו, ההליכה ברגל לבית הכנסת אינה רק מנהג אלא חלק מהמצווה עצמה. "שכר פסיעות זה נקרא ללכת ברגל, בלי רכב", הדגיש.

כשנשאל על הגבול בין מרחק שמחייב הליכה לבין מרחק שמותר בו לנסוע, השיב: "השיעור הוא, אם רוב בני האדם אומרים שזה מדי רחוק וצריכים רכב".

לדבריו, "כל דור ודור לפי מה שאומרים רוב האנשים. אם רוב האנשים אומרים שזה מרחק קצת - יכול לנסוע, ואם לא - חייב ללכת ברגל".

הרב זילברשטיין דחה טיעונים של אי-נוחות או לחץ זמן. כשנשאל על מקרה של מזג אויר קשה, השיב בנחרצות: "אם הוא הולך באוטו, הוא נחשב מבזה את האלוקים. יש כמה פסיעות, מדוע אתה הולך עם אוטו?"