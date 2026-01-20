הפוסק הרב יצחק זילברשטיין התייחס בחריפות לטענות שנשמעו בתקשורת החרדית לאחר האסון בפעוטון בירושלים, שבו נספו שני ילדים.

הרב דחה לחלוטין את הניסיון לחבר בין האירוע הטראגי לבין מדיניות הממשלה כלפי הציבור החרדי.

בהקלטה שפורסמה בקו 'שיח יצחק', נשמע תלמידו של הרב, הרב יעקב בן סרוק, מתאר את תגובתו של רבו לטענות לפיהן הגזירות הכלכליות על לומדי התורה הן שדחפו הורים לשלוח את ילדיהם למסגרות לא מפוקחות.

"אסור להגיד כזה דבר", אמר הרב זילברשטיין, "אלא צריך לדעת שהכל משמיים, ואנחנו צריכים להתחזק ולהיטיב דרכינו, ולא לחפש ולהאשים את האחרים".

לדבריו, "הקב"ה רוצה לעורר אותנו בזה שנתעשת ונחזור בתשובה, ולכן כל אחד צריך לפשפש במעשיו, ולחשוב על מה עשה ה' ככה לארץ זאת, ומה חרי האף הגדול הזה".

האסון הקשה עורר סערה בציבור החרדי, כאשר נשמעו קולות המייחסים את האחריות למצב הכלכלי שנכפה, לדבריהם, על משפחות בהן האב מסרב להתייצב בלשכת גיוס.