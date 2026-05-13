אלוף-משנה א' נכנס לתפקיד מפקד עוצבת 'ברעם' (300) במקומו של אלוף-משנה עמרי רוזנקרנץ ששירת בתפקיד בשנתיים האחרונות וימשיך לתפקיד מפקד חטיבת ביסל"ח (828).

מעמד החילופים נערך בפארק גורן בראשות מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91 תת-אלוף יובל גז, מפקד אוגדה 146 תת-אלוף בני אהרון ובהשתתפות משפחות, מפקדים ומוזמנים נוספים.

המח"ט הנכנס הוא בעל רקע קרבי עשיר, הכולל קבלת צל"ש על פועלו במבצע "צוק איתן" בעת ששירת כקצין בחטיבת גבעתי.

ביום שבו נפלו ברפיח רס"ן בניה שראל וסמ"ר ליאל גדעוני, ונחטפה גופתו של סגן הדר גולדין, התנדב א' להיכנס למנהרת טרור יחד עם כוח לוחמים נוסף לאחר שנותק הקשר עם חוליה שפעלה במקום.

במהלך החיפושים במנהרה צעד לאורך מאות מטרים בחשיכה ובתנאים מסוכנים עד שאיתר את הלוחמים שנכנסו קודם לכן.

על פעילותו קיבל צל"ש ממח"ט גבעתי דאז עופר וינטר, ובנימוקי הצל"ש נכתב כי גילה "יוזמה, עוצמה נפשית ונכונות ללחום ולבצע את תפקידיו תוך סיכון אישי ואף מעבר לכך".

גז התייחס בדבריו לפעילות המבצעית השוטפת בגזרה הצפונית ואמר: "לוחמינו פועלים ברגעים אלו כעשרה קילומטרים קדימה מכאן. תוקפים, מסכלים וממשיכים לפגוע באיומים ובתשתיות טרור".

לדבריו, "ההגנה הטובה ביותר היא מקדימה, בעומק שטח האויב, אין אנו ממתינים לאיום - אלא מקדימים את פניו, פועלים מולו, על מנת להרחיק אותו מכם התושבים. כך פועלים הלוחמים והמפקדים של חטיבה 300 - נמצאים בחזית המשימה הזו יום וליל. פועלים מתוך תחושת שליחות עמוקה מתוך תכלית אחת ברורה - הגנה על תושבי הצפון".

הוא פנה למפקד היוצא ואמר: "חטיבה 300 בהובלתך, פגעה משמעותית בחיזבאללה ובתשתיותיו, תוך גילוי יוזמה חסרת פשרות וגבולות. התמודדת עם אירועים מורכבים שהחטיבה לא ידעה כמותם שנים, לא חיכית שהאויב יתקוף ראשון. זכית לפקד ולהוביל את החטיבה בתקופה היסטורית, והיווית עבור לוחמיך, עבור התושבים, ויש לומר גם עבורי, מקור לעוצמה, מקצועיות וביטחון".

תת-אלוף יובל גז צילום: דובר צה"ל

רוזנקרנץ נאם אחריו ואמר: "בקרב ההגנה נפרסה החטיבה יישוב אחר יישוב, ציר אחר ציר. הגנה על הישובים, אבטחת הצירים, נוכחות ברורה במרחב. בהתקפה, תפקדנו כחטיבה מתמרנת, מפעילה כוחות תמרון איסוף, אש לוגיסטיקה ותקשוב. מהגנה להתקפה, מהכלה ליוזמה. אני גאה בהישגים המבצעיים שהגענו אליהם, עבדנו יום ולילה להשיגם".

הוא הוסיף כי העבודה המשותפת עם ראשי הרשויות והרבש"צים יצרה חומת מגן משותפת עבור תושבי האזור "אשר מהווה את כוחה האמיתי של ההגנה".

הוא פנה למפקד הנכנס ושיתף בהיכרות משותפת: "זכיתי לפקד עליך עוד בהיותך מ"פ צעיר ומצטיין. אני גאה בכך שאתה מחליף אותי בתפקידי. אתה מפקד של אנשים, של ערכים ושל משימה. אני מוסר לך חטיבה מוכנה, מחוברת להתיישבות, חטיבה של אנשים. אמשיך לעמוד לרשותך בכל עת שתרצה. אני בטוח בהצלחתך, שהיא הצלחת הגליל המערבי ועם ישראל. 'תחנות צבאות, בפעם האחרונה, כאן קודקוד, אוהב אתכם ותמיד כאן עבורכם'".

א', המפקד הנכנס, הדגיש את מחויבותו לשינוי המציאות הביטחונית בגבול הצפון, "משימתנו ברורה - להעמיק את הפגיעה באויב, להרחיק את האיום מהגבול הצפוני, ולאפשר לתושבים כאן לחיות בביטחון. ללכת בבטחה לבתי הספר, לאפשר לקהילות לצמוח, לחקלאות לפרוח, ובעיקר - לאפשר למשפחות לבחור לבנות כאן את ביתן מתוך תחושת ביטחון אמיתית, מתוך ידיעה שיש על מי לסמוך. במהלך החפיפה, כשפגשתי אתכם - אנשי החטיבה בסדיר ובמילואים - הבנתי דבר אחד ברור: יהיה אשר יהיה - אנחנו ננצח".