זירת נפילת רחפן הנפץ צילום: דוברות כבאות והצלה

ארבעה בני אדם נפגעו בפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בבית הלל. כוחות ההצלה מטפלים בפצועים שנפצעו באורח קל ובינוני. מצה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר.

צוותי הכיבוי הוזעקו לבית הלל לאחר שמבנה ספג פגיעה ישירה. נמסר כי אין לכודים במקום. אין לכודים במקום, צוותי הכיבוי ביצעו ניתוק למקורות אנרגיה וסגרו דליפת גז מקומית.

באזור שמורת תל דן, פרצה שריפה בשטח פתוח כתוצאה מנפילה. לוחמי האש פועלים לצד צוותי רשות הטבע והגנים והשיגו והשיגו שליטה באירוע. ​מפקד האירוע' להב אמל בטחיש סיפר: "פעלנו בנחישות ובשילוב כוחות מהיר יחד עם אנשי רט"ג ו'מרכבות האש', הצלחנו לבלום את חזית האש ולהשיג שליטה בשריפה בטרם התפשטה לעומק השמורה".

הבוקר הותר לפרסום כי סמ"ר מיכאל טיוקין בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קל.

מספר הנופלים מאז כניסת הפסקת האש בלבנון לתוקף עלה ל-13. תשעה מהם נהרגו כתוצאה משימוש של חיזבאללה ברחפני נפץ - שמונה חיילים ואזרח.

התקרית התרחשה אמש סמוך לשעה 22:30 בכפר זוטר א-שרקיה, שנמצא מצפון לליטני במרחב דרום לבנון.

רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה פגע בנקודה בה פעלו כוחות סיירת גבעתי באזור. מהפגיעה נהרג טיוקין ז"ל ונפצעו הלוחמים שפונו לקבלת טיפול רפואי.