הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה מול איראן ונפגש עם בכירים במדינה.

זמיר, שלווה בבכירים נוספים בצה"ל, נועד עם נשיא האמירויות השייח' מוחמד בן זאיד ועם גורמי ביטחון מקומיים לדיונים.

ביקורו של הרמטכ"ל מצטרף לרשימה מתארכת של אישים ישראלים רמי דרג שביקרו בנסיכויות מאז פרוץ המערכה.

ביום רביעי השבוע הודיעה לשכת ראש הממשלה כי בנימין נתניהו ביקר בחשאי במדינה בעיצומו של מבצע "שאגת הארי" ונפגש אף הוא עם הנשיא בן זאיד.

בלשכת ראש הממשלה ציינו כי "ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות". עם זאת, משרד החוץ של איחוד האמירויות הכחיש ומסר כי המדינה לא אירחה משלחת ישראלית בשטחה.

במקביל, העיתון 'וול סטריט ג'ורנל' דיווח כי ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, ביקר לפחות פעמיים באיחוד האמירויות בחודשים מרץ ואפריל. מטרת הביקורים הייתה לבצע תיאום ביטחוני מול המערכה המתנהלת באיראן, כך לפי גורמים ערבים רשמיים ומקורות הבקיאים בפרטים.

דיווחים נוספים בישראל הצביעו על ביקור תקדימי של ראש השב"כ דוד זיני בנסיכויות בתקופה זו. כמו כן, פורסם בכאן חדשות כי משלחת ביטחונית בראשות מנכ"ל משרד הביטחון ביקרה באמירויות בזמן ההכנות למבצע "שאגת הארי", כאשר ישראל וארצות הברית נערכו לפתיחת המערכה באיראן.