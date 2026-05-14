נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג נועדו הבוקר (חמישי) בהיכל העם הגדול בבייג'ינג, לביקורו הרשמי הראשון של נשיא אמריקני במדינה מזה תשע שנים.

הפסגה, שנפתחה בטקס קבלת פנים רשמי בכיכר טיאננמן, מתקיימת בתזמון מדיני רגיש במיוחד, המושפע מהמלחמה באיראן, המתיחות סביב טאיוואן והתחרות הטכנולוגית על פיתוח בינה מלאכותית ומוליכים למחצה.

בתחילת פגישתם, פנה הנשיא שי לעמיתו האמריקני ואמר כי "2026 צריכה להיות שנה היסטורית ביחסים בין סין לארה"ב, שתישען על העבר אך תביט אל העתיד. המטרות המשותפות של שתי המדינות גדולות יותר מאשר המחלוקות ביניהן". המנהיג הסיני הדגיש את חשיבות המעמד והוסיף כי "העולם כולו צופה בפגישה שלנו".

טראמפ אמר לנשיא הסיני: "אתה מנהיג גדול, לפעמים אנשים לא אוהבים שאני אומר את זה אבל אני אומר את זה בכל זאת, כי זו האמת". הנשיא האמריקני הוסיף כי "זה כבוד להיות איתך. זה כבוד להיות חבר שלך", והבטיח כי "מערכת היחסים בין סין לארה"ב תהיה טובה יותר מאי פעם".

למשלחתו של טראמפ הצטרפו בכירי הממשל, בהם מזכיר המדינה מרקו רוביו, שר המלחמה פיט הגסת' ושר האוצר סקוט בסנט. לצדם, נרשמה נוכחות בולטת של ראשי תעשיית הטכנולוגיה, ובהם אילון מאסק ומנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג - שצורף לנסיעה ברגע האחרון במהלך עצירת התדלוק של המטוס הנשיאותי באלסקה.

נוכחותם של בכירי ענף השבבים משקפת את סדר העדיפויות האמריקני, השואף לאזן בין הגבלות הייצוא לסין לבין הרצון לקדם עסקאות בתחומי החקלאות, האנרגיה והתעופה, בדגש על מכירת מטוסי בואינג. מנגד, בייג'ינג צפויה לדרוש הקלות במגבלות שהטילה וושינגטון על טכנולוגיות ייצור מתקדמות.

במישור המדיני-ביטחוני, המלחמה באיראן צפויה לתפוס מקום מרכזי בשיחות. הממשל האמריקני מבקש לרתום את השפעתה הכלכלית של סין על טהרן כדי להביא לסיום העימות, שגרר עלייה באינפלציה ופגיעה בכלכלה העולמית. מזכיר המדינה רוביו ציין בדרכו לבייג'ינג כי ריסון המשבר הוא אינטרס סיני משותף נוכח הפגיעה בנתיבי הסחר.

במקביל, המנהיגים צפויים לדון בסוגיית טאיוואן, על רקע דרישת סין להפסקת מכירת הנשק האמריקני לאי, וכן בהצעה אמריקנית לגיבוש הסכם גרעין משולש שיכלול גם את רוסיה.