המלחמות ואסונות הטבע גורמים לאזרחי העולם להיות פסימיים במיוחד.

סקר חדש שביצע "מכון רוקפלר" בקרב 35 אלף אזרחי מדינות שונות ברחבי העולם, מעלה תמונה עגומה במיוחד של מצב רוח עולמי קודר.

כמעט 70 אחוזים מהמשתתפים בסקר טענו כי "מצב העולם הורע בשנה החולפת". 38 אחוזים בלבד האמינו כי מצב הכלכלה המקומית שלהם ישתפר במהלך חמש השנים הבאות.

עם זאת, בשתיים מהמדינות והכלכלות הגדולות בעולם, שיעור האזרחים האופטימיים צנח בצורה משמעותית. בהודו רק 50 אחוזים ממשתתפי הסקר הביעו אופטימיות, ירידה של 26 אחוזים לעומת סקר קודם. בסין הביעו 56 אחוזים אופטימיות בנוגע לעתיד הכלכלה והמדינה, ירידה של 16 אחוזים מסקר קודם.

מרבית הנשאלים הביעו רצון לשיתוף פעולה גלובלי בפתרון אתגרים ובעיות, גם אם הדבר מחייב ויתור על אינטרסים לאומיים.

מרבית אזרחי העולם אינם רוצים לראות את ארה"ב או סין מנהיגות את העולם, וחלקם הגדול אף רואים בהן סכנה לשלום העולם. 61 אחוזים ממשתתפי הסקר תמכו בשיתוף פעולה בין מדינות ללא השתתפותן של ארה"ב וסין, שתי הכלכלות הגדולות בעולם.

לעומת זאת, 60 אחוזים נקבו בשמה של קנדה כמועמדת המועדפת עליהם לנהל את ענייני העולם, ואחריה יפן עם 58 אחוזים, אוסטרליה עם 55 אחוזים, ולאחר מכן האיחוד האירופי ובריטניה.

הסקר הענק פורסם לקראת כינוס העצרת הכללית של האו"ם בשבוע הבא בניו יורק, בו אמור לקחת חלק גם ראש הממשלה בנימין נתניהו.