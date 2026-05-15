בן ציון (ריצ'רד) הוכשטיין קיבל את עיטור הכבוד "יקיר ירושלים" לשנת תשפ"ו, שהוענק לו לכבוד יום ירושלים. בשיחה עם ערוץ 7, רגע לפני הטקס המרגש, סיפר הוכשטיין על התחושות שליוו אותו עם הבחירה בו לקבל את העיטור.

הוכשטיין תיאר את ההתרגשות הרבה מההכרה בפועלו, לצד ההתרגשות שממשיכה ללוות אותו גם כיום במסגרת העשייה הענפה בתחום הרפואה. לדבריו, הפעילות בתחום זה מרתקת עבורו, והוא רואה בה זכות גדולה להיות שותף למעשה של חסד.

העיטור הוענק להוכשטיין לצד אזרחים נוספים של העיר ירושלים שנבחרו לקבל את ההוקרה. ההחלטה להעניק לו את התואר התמקדה בתרומתו למערכת הבריאות בעיר ובפעילותו ארוכת השנים למען מוסדות שונים בירושלים.

בפרסום ההחלטה נכתב: "העיטור יינתן למר בן ציון הוכשטיין על תרומתו המשמעותית לפיתוח מערכת הבריאות והחוסן האזרחי בירושלים. כיו"ר הוועד המנהל של המרכז הרפואי שערי צדק, הוביל מהפכה רפואית רחבת היקף והפך את בית החולים למרכז רפואי אקדמי מתקדם. לצד זאת, תרם במשך שנים רבות למוסדות חינוך, רווחה וחסד בעיר".

קבלת העיטור סימנה הוקרה עירונית לפעילותו של הוכשטיין בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והחסד בירושלים, ולמעורבותו המתמשכת בפיתוח מוסדות מרכזיים בעיר.