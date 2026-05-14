בירושלים נערכת בשעה זו (חמישי) צעדת ריקוד הדגלים המסורתית לרגל יום איחודה ה-59 של הבירה ונוטלים בה חלק שרים, ח"כים, רבנים, אישי ציבור ורבבות חוגגים מכל רחבי הארץ.

רבני הציונות הדתית פרסמו מכתב לקראת יום ירושלים ובו הפצירו מהמשתתפים לשמור על מתינות. "כוחנו הגדול טמון ברוח האיתנה ובדבקות בתורה שדרכיה דרכי נועם. נקרא לכל החוגגים לעמוד איתן ולהישמר מלהיגרר אחרי ניסיונות פרובוקציה המבקשים להעיב על היום". בין החתומים על המכתב: הרב יעקב שפירא, הרב יעקב אריאל והרב אליעזר איגרא.

המשטרה חסמה לתנועת כלי רכב את הרחובות: בן צבי (רופין עד רבין), בצלאל, המלך ג'ורג', אגרון, יצחק קריב, שלמה המלך, דוד המלך, חטיבת ירושלים, צנחנים, הנדסה, מנהרת צה"ל, חיים בר לב (צומת זקס דרומה), סולטאן סולימאן וציר העופל. הכבישים ייפתחו בהדרגה עם התקדמות הצעדה.

צילום: אלעד זגמן/TPS

