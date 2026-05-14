המסמך החסוי שהגישה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, במסגרת העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד, נחשף.

המסמך, שהוגש לבג"ץ על ידי בהרב מיארה שהגדירה אותו כ"מידע רגיש וחדש", עסק למעשה בפגישות חפיפה שקיים גופמן במוסד לאחר שמינויו אושר בידי הממשלה ובידי ועדת גרוניס.

הרקע להגשת המסמך הוא החלטת בג"ץ משלשום, שלפיה תא"ל ג', ששימש בעבר כראש חטיבת ההפעלה באמ"ן, יידרש למסור תצהיר במסגרת פרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס.

לפי המסמך, מאז ההכרזה על מינויו החל גופמן לקיים פגישות חפיפה בתוך הארגון, עוד לפני כניסתו הרשמית לתפקיד. במסגרת אחת הפגישות, שנערכה ב-15 באפריל עם ראשת אגף במוסד, עלה גם נושא המשך שירותו של תא"ל ג', המכהן כיום בתפקיד בכיר בארגון.

במסמך צוין כי ראש המוסד היוצא דדי ברנע כבר קיבל החלטה שתא"ל ג' יסיים את תפקידו בקיץ הקרוב, במקביל לפרישתו מצה"ל, לאחר שהנושא הובא בפני הגורמים המוסמכים במוסד.

עוד נכתב כי ב-12 במאי ערך גופמן ביקור באגף שבו משרת תא"ל ג'. במהלך הביקור עצמו לא נדון עתידו של הקצין, אולם לאחר מכן התקיימה שיחה נוספת בין גופמן לבין ראשת האגף, ובה עלה שוב הנושא.

לפי המסמך, שתי השיחות התקיימו שלא בנוכחות תא"ל ג'. עוד צוין כי הקצין ידע על כך שעניינו עלה בפגישה הראשונה, אך לא ידע על השיחה השנייה.

בזמן שקיים את פגישות החפיפה במוסד, גופמן כבר היה מועמד שאושר בידי הממשלה ובידי ועדת גרוניס, ולא ידע כי ימים לאחר מכן יורה בג"ץ לגבות תצהיר דווקא מתא"ל ג' - מי שעתידו במוסד עשוי להיות נתון לשיקול דעתו כראש הארגון.

מוקדם יותר ביקשה בהרב מיארה להעביר לבית המשפט "מידע רגיש וחדש" שלדבריה קיימת חובה משפטית להביא בפני השופטים טרם ההכרעה בסוגיית המינוי.

התצהיר עוסק בשיחה טלפונית שקיים תא"ל ג' עם גופמן בתקופה שבה כיהן גופמן כמפקד אוגדה בפיקוד הצפון, בנוגע להפעלת הנער אורי אלמקייס. לפי המתואר, גופמן השיב בשלילה לשאלתו של הקצין, אולם מאחר שאין תיעוד לשאלה עצמה נותר פער עובדתי בשאלה האם הסתיר מידע ביודעין.

תא"ל ג', שתצהירו נדרש לצורך ההכרעה, מכהן כיום כאמור בתפקיד בכיר במוסד. מדובר במצב מורכב משום שגופמן עשוי להתמנות לראש הארגון ולהפוך למפקדו הישיר של תא"ל ג'.

בהחלטתם ציינו השופטים כי ההליך יימשך בהתאם להחלטות שכבר ניתנו בתיק, ללא מקום להגשת בקשות נוספות באותו עניין.