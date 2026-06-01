בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, דחה בצהריים (שני) פה אחד שתי עתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.

ליבת טענות העותרים עסקה בהתנהלותו של האלוף גופמן בשנת 2022 בעת ששימש כמפקד אוגדת הבשן, במסגרת פרשיית הפעלה שבה היה מעורב הבלוגר אורי אלמקייס בהיותו קטין.

פסק הדין המלא

השופט עופר גרוסקופף, שכתב את פסק הדין המרכזי, קבע כי הראיות הקיימות מלמדות שפרשת אלמקייס אינה מכתימה את הקריירה המרשימה של האלוף גופמן בכתם ערכי.

בפסק הדין צוין כי הטענות לפיהן האלוף הפעיל במודע קטין או הטעה במכוון את גורמי צה"ל ביחס לחלקה של האוגדה בפרשה לא בוססו בראיות. השופט הוסיף כי הגם שנפלו כשלים בהתנהלותו של האלוף גופמן, שבגינם אף ספג בשעתו צעד משמעתי ממפקד פיקוד הצפון דאז, כשלים אלה נוגעים לאי-קבלת אישורים דרושים ואינם נוגעים לעניינים של טוהר המידות.

השופטים דחו את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שסברה כי יש לקבל את העתירות ולבטל את המינוי, וקבעו כי אין עילה להתערבות שיפוטית בהחלטת ראש הממשלה.

השופטת דפנה ברק ארז נותרה בדעת מיעוט וסברה כי יש להמשיך בבירור סוגיות שטרם הוכרעו באמצעות הוצאת צו על תנאי וצו ביניים, מבלי לקבוע מסקנה כלשהי לחובתו של גופמן.

השופט אלכס שטיין סבר שיש לחייב את העותרים בהוצאות משמעותיות, ובאופן חריג ביקש להטיל על התנועה לאיכות השלטון ועל יו"ר התנועה, אליעד שרגא, הוצאות בסך 70 אלף שקל. עם זאת, מדובר הייתה בדעת מיעוט.

שטיין מתח ביקורת חריפה על האופן שבו נוהל ההליך ועל חלק מהטענות שהועלו נגד גופמן. הוא ציין כי במהלך הדיון הוטחו בגופמן האשמות חמורות הנוגעות ליושרו ולטוהר מידותיו, אך בסופו של דבר לא נמצא להן בסיס מספק. לפי עמדתו, היה מקום להביא זאת לידי ביטוי גם בפסיקת הוצאות משמעותית.

גופמן אושר פעמיים בוועדת גרוניס, הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, לאחר שאחרי הפעם הראשונה הוועדה התבקשה לדון שוב בשל החלטת בג"ץ.

בית המשפט הורה לוועדה המייעצת בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס להשלים את בדיקתה בנוגע לטענות שעלו סביב התנהלותו של גופמן בפרשה הקשורה להפעלת הבלוגר אורי אלמקייס בעת שהיה קטין.

הוועדה קיימה דיון נוסף, שמעה עדים והשלימה את הבדיקה בהתאם להנחיות בג"ץ. רוב חברי הוועדה קבעו כי לא נפל פגם בטוהר המידות של גופמן וכי החומרים והעדויות הנוספים חיזקו באופן ממשי את עמדתם התומכת במינויו. יו"ר הוועדה, השופט גרוניס, נותר בדעת מיעוט והתנגד למינוי.

במסגרת ההליך המשלים נשמעו בין היתר אורי אלמקייס ותא"ל ג', לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן וכיום בכיר במוסד. תצהיר שהגיש תא"ל ג' תמך בגרסתו של גופמן בנוגע לשיחה שנערכה ביניהם סביב מבצע ההשפעה שבמרכז הפרשה.

לפי התצהיר, תא"ל ג' ביקש לברר האם הועברו מסמכים מסווגים מהאוגדה במסגרת המבצע, וגופמן השיב בשלילה. עוד נטען כי הקצין כלל לא ידע באותה עת את זהותו של הבלוגר או את העובדה שמדובר בקטין, ולכן לא ניתן היה לייחס לגופמן הסתרת מידע שלא עלה בשיחה.

במקביל הוגש לבג"ץ מסמך מטעם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שעסק בפגישות חפיפה שקיים גופמן במוסד לאחר אישור מינויו בממשלה ובוועדת גרוניס. המסמך התייחס גם לעתידו המקצועי של תא"ל ג' בארגון, אולם בסופו של דבר לא מנע את השלמת הליך המינוי.

עם דחיית העתירות צפוי גופמן להיכנס מחר באופן רשמי לתפקיד ראש המוסד, לאחר שמינויו אושר בממשלה וזכה לתמיכת רוב חברי ועדת גרוניס גם לאחר הבדיקה החוזרת שנערכה לבקשת בג"ץ.

דדי ברנע צילום: Chaim Goldberg/Flash90

עם אישור בג"ץ, העביר ראש המוסד היוצ דדי ברנע מסר אישי לעובדי הארגון ומפקדיו. ברנע כתב בין היתר: "אני מצפה מכולכם לעמוד לימינו של האלוף גופמן, ולהמשיך לסייע לו בכניסתו לתפקיד באופן הטוב ביותר. לפנינו אתגרים מורכבים העומדים בליבת ביטחון מדינת ישראל ובהם למוסד תפקיד מרכזי ומשפיע. הצלחתו של האלוף גופמן היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל כולה".

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הגיב: "היום כולם כבר מבינים, זו הפכה להיות שיטה. היועמ"שית מסכלת באופן מכוון ובלתי חוקי מינויים של ממשלת הימין שלא מוצאים חן בעיניה האישיות. אפילו בג"ץ לא מקבל את עמדתה, פעם נוספת. גלי וחבורתה הובילו מסע הכפשה, השפלה ודמוניזיציה כנגד אלוף מעוטר בצה"ל, גיבור ישראל שחירף נפשו ואף נפצע בשבעה באוקטובר".

הוא הוסיף: "מהיום הראשון ידעתי כי רומן גופמן ראוי להיות ראש המוסד. בעבודה המשותפת איתו, בחדרים הסגורים, אני פוגש עוצמות מיוחדות של תחבולה, תעוזה וחכמה. המינויים האחרונים של זיני וגופמן, הם ביטוי לראשי ארגונים חדשים עם חדות מחשבה ותפיסה ערכית הכרחית של נצחון והכרעה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "מברך את ידידי, האלוף רומן גופמן, על מינויו הסופי לראש המוסד. אחרי כל הניסיונות לעכב, העתירות והרעש מסביב, שרק הוכיחו שהאיש הנכון הגיע לתפקיד הנכון. רומן הוא לוחם, מפקד וציוני אמיתי, שמכיר את אתגרי הביטחון של ישראל מהשטח ומחדרי קבלת ההחלטות. אני מאחל לו הצלחה רבה ובטוח שהוא ימלא את תפקידו במסירות, באחריות ובנחישות למען ביטחון ישראל. בהצלחה רבה, רומן".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב "אני מברך את אלוף רומן גופמן עם אישור מינויו לתפקיד ראש המוסד הבא. מיכל ואני זוכרים היטב את המפגש המרגש עם רומן ב-8 באוקטובר בבית החולים אסף הרופא. הוא שכב פצוע קשה, בטיפול נמרץ, לאחר שזינק לקרב, גופו מחורר מכדורים - אך רוחו הייתה נחושה ואמיצה.

הרגע הזה שיקף היטב את אומץ ליבו של רומן, את הפטריוטיות ואת תחושת השליחות העמוקה שלו - ערכים שמובילים גם את אנשי ונשות המוסד, הפועלים הרחק מעין הציבור, בתחכום ובאומץ יוצא דופן, למען ביטחון ישראל. אני בטוח שיביא עמו לתפקיד את ניסיונו הרב ואת מחויבותו העמוקה לביטחון ישראל, ומאחל לו ולמוסד הצלחה רבה", דברי הרצוג.

יו"ר ש"ס אריה דרעי אמר "אני מברך את ראש המוסד הבא, האלוף רומן גופמן, על מינויו לתפקיד ומאחל לו הצלחה רבה. לך בכוחך זה. ה' עמך גיבור החיל. היועמ"שית האנרכיסטית נחלה בפרשה הזו כישלון היסטורי צורב בבג"ץ. אילו היה לה מעט כבוד עצמי היא היתה צריכה להתפטר היום. במשך חודשים היא ניהלה מסע פוליטי חסר מעצורים נגד לומדי התורה בניסיון להסיט את תשומת הלב מכישלונותיה. אבל התורה תתבע את עלבונה והיא תמשיך להתרסק עד לנפילתה המוחלטת".