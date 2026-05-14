השר עמיחי אליהו לערוץ 7: המהלכים הסודיים לחיזוק ירושלים בעולם

שר המורשת, עמיחי אליהו, השתתף היום (חמישי) בצעדת ריקוד הדגלים המסורתית לציון יום ירושלים.

השר הגיע לאירוע למרות שחש ברע בשעות הבוקר, וציין בשיחה עם ערוץ 7 כי בחר להצטרף לחגיגות כדי לשאוב כוחות מעשרות אלפי המשתתפים שהגיעו לבירה.

"אני בא לכאן לקבל כוח לספוג את האנרגיות האלה. עם ישראל רוצה את ירושלים", אמר השר אליהו במהלך הצעדה. הוא הוסיף כי הוא מייחל להשתתפות רחבה של כלל חלקי הציבור, דתיים, מסורתיים וחילונים כאחד, בחגיגות איחוד העיר.

השר חשף כי משרדו מקדם מהלכים משמעותיים הנוגעים למעמדה הבינלאומי של ירושלים אל מול הקהילה הבינלאומית.

לדבריו, המהלכים כוללים יצירת קשרים עם שגרירים ומדינות בעולם המערבי המביעות הבנה לחשיבות הקשר היהודי לעיר, "יצרנו קשר עם שגרירים ומדינות בעולם המערבי ויש הבשלה של תהליכים מאוד גדולים. הם מבינים שכל העוצמה של העם היהודי עוברת דרך הקשר לירושלים ולתנ"ך. בעזרת ה' כשנוכל נספר על זה עוד".