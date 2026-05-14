יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, השתתף אחר הצהריים (חמישי) בצעדת ריקוד הדגלים המסורתית בירושלים.

בשיחה עם ערוץ 7 במהלך האירוע, הסביר רוטמן כיצד ירושלים מהווה עבורו סגירת מעגל ברמה הפוליטית והלאומית.

רוטמן סיפר כי סיעת הציונות הדתית קיימה היום ישיבה חגיגית באזור עטרות שבצפון הבירה. לדבריו, בכוונת המדינה לקיים את משפטי מחבלי הנוח'בה דווקא בירושלים, מתוך הבנה שהיא בירת הצדק העולמית.

"שמחתי לספר שבעזרת ה' המקום בו יתנהלו משפטי הנוח'בה יהיה בירושלים. זה יקרה מתוך ההבנה שהיא לא רק בירת ישראל אלא בירת הצדק שממנה יוצא הצדק לעולם", אמר חבר הכנסת רוטמן.

הוא הוסיף: "התכנון הוא שהמשפטים יתקיימו בעטרות. יש בזה גם אלמנט של הפגנת הריבונות שלנו בכל חלקי ארצנו ובירושלים וגם אלמנט של השבת הכבוד ונקם באויבים שלנו".

לדבריו, "משנה לשנה מצבה הבינלאומי של ישראל משתפר. בוועדת החוקה העברנו תיקון לחוק ירושלים שאומר שלא ניתן לפתוח בעיר קונסוליות עבור הרשות הפלסטינית. נציגויות דיפלומטיות בירושלים יהיו רציניות וברוך השם עוד ועוד מדינות מכירות בכך שירושלים היא בירת ישראל".