המיליארדר סיימון פאליק, המחלק את חייו בין ירושלים לארצות הברית, השתתף בצעדת ריקוד הדגלים המסורתית בבירה.

פאליק סיפר בראיון לערוץ 7 במהלך הצעדה כי הגיע לישראל לביקור קצר במיוחד של 24 שעות יחד עם משלחת של בית ספר ממיאמי.

"היום הזה הוא אחד הכי אהובים עלי", סיפר פאליק. הוא ציין כי הגעתו לירושלים מגיעה לאחר מפגן תמיכה נרחב בישראל שנערך במיאמי לרגל יום העצמאות האחרון.

הוא התייחס למעמדה של ישראל בקרב הציבור האמריקני וציין כי התמיכה במדינה נמצאת במקום מצוין, "בארה"ב התמיכה בישראל נמצאת במקום מצוין כי המון אנשים מזדהים איתנו ומבינים שיהודים ומדינת ישראל זה בדיוק אותו דבר".

בנוגע למעמדה הבינלאומי של ירושלים, הביע המיליארדר עמדה נחרצת התומכת בריבונות הישראלית המלאה בעיר. הוא הדגיש כי מבחינתו אין כל ערעור על שייכותה של ירושלים כולה לעם ישראל, "לא משנה מה כל העולם חושב - אנחנו מכירים בירושלים המאוחדת".