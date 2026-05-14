השר בן גביר בריקודגלים: "מי שנחוש מייצר הרתעה, ירושלים שלנו"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע אחר הצהריים (חמישי) להשתתף בצעדת ריקוד הדגלים המסורתית בירושלים. הגעתו למצעד נערכה לאחר שביקר בהר הבית, שם הניף דגל ישראל.

בשיחה עם ערוץ 7 במהלך ריקוד הדגלים, התייחס השר לשינויים המתרחשים בהר הבית תחת כהונתו. "בשנה האחרונה עשינו מה שלא עשו שנים רבות. אלף שנים יהודים לא התפללו או השתחוו - והיום עושים זאת", הצהיר בן גביר.

השר הוסיף כי המדיניות הנוכחית בבירה ובכל רחבי הארץ משדרת עוצמה ומחזקת את ההרתעה הישראלית, "בכל רחבי מדינת ישראל ובירושלים רואים משילות ומבינים שכאשר אנחנו נחושים - יש הרתעה. הר הבית שלנו, ירושלים שלנו, ארץ ישראל שלנו ואסור להתבייש בזה".

בן גביר ציין כי הוא מזהה חיבור עמוק לירושלים גם בקרב ציבורים רחבים שאינם דתיים, "הרבה אנשים שאין להם כיפה אוהבים אותנו, מחבקים אותנו וחולקים איתנו את אותם ערכים".

"אנחנו רואים כאן שמחה גדולה, ניסים גדולים אנחנו צריכים להעריך את כל הטוב שקיבלנו עוד עכשיו ולשאוף להגיע עוד קדימה", סיכם.