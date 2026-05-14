התביעה הצבאית באזור יהודה ושומרון הגישה היום (חמישי) לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד דואס חסון, בגין רציחתו של יהודה שרמן הי"ד בפיגוע שאירע בחודש מרץ השנה.

לפי עובדות כתב האישום, המחבל זיהה אזרחים ישראלים הנוסעים לכיוון כפר מגוריו, בית אמרין. הוא יצא בטנדר שבבעלותו והמתין בסמוך לדרך המובילה לכפר.

כשזיהה שלושה ישראלים הנוסעים ברכב שטח מסוג ריינג'ר, החליט לפגוע בהם ועקב אחר רכבם.

בשלב מסוים זיהה כי רכב השטח האט את נסיעתו בסמוך למדרון תלול. הוא ניגח את הרכב מאחור במכוון ובעוצמה רבה, דבר שהוביל להידרדרות הרכב במורד הצוק.

כתוצאה מהנפילה והתגלגלות הרכב, יושביו נזרקו מתוכו. יהודה שרמן הי"ד נהרג כתוצאה מהפגיעה הקשה, ואחיו דניאל שהיה עימו נפצע.

כתב האישום מייחס לחסון עבירה של גרימת מוות בכוונה, המקבילה לעבירת רצח, וכן ניסיון לגרימת מוות בכוונה של שני הנוסעים הנוספים. כמו כן מואשם המחבל בשיבוש הליכי משפט ובהחזקת כלי נשק ללא היתר.

עם הגשת האישום, ביקשה התביעה הצבאית להאריך את מעצרו של המחבל עד לתום ההליכים המשפטיים. בית המשפט הורה על מעצרו עד החלטה אחרת.

במסגרת הפרשה נעצר גם בנו של המחבל. במהלך חיפוש שנערך בביתו נתפסו רובה מסוג "קרלו" ורובה ציד, ומשכך צפוי גם נגדו כתב אישום בימים הקרובים.

יהושע עם בנו יהודה הי"ד צילום: ללא קרדיט

דניאל שרמן, שנפצע בפיגוע, מסר: "אנו מברכים על הגשת כתב האישום ושהצדק מתחיל לצאת לאור. התשובה האמיתית לטרור היא המשך הבנייה וההתפתחות של ההתיישבות".

הוא הצהיר: "אנחנו נמשיך לבנות בכל מקום בארץ ישראל, ללא מורא וללא הפסקה, כולל גם בשטחי A, כי הארץ הזו שייכת לעם ישראל וכדאי שממשלת ישראל תתעשת ותבטל את ההסכמים המופקרים שנחתמו עם האויב לפני שנים והביאו עלינו אלפי הרוגים. אנו מצפים כי המערכת תמצה עם המחבל את מלוא חומרת הדין".

יהושע שרמן, אביו של יהודה, ציין את דרישת המשפחה להשית עונש מוות על המחבל: "אנו מצפים כי המערכת תמצה עם המחבל את מלוא חומרת הדין, ומאמינים כי עונשו הראוי הוא עונש מוות".

הוא הוסיף כי "ברמה הלאומית, המענה ההולם לטרור שמנסה לגדוע חיים הוא המשך הבנייה וההתיישבות בכל מרחבי יהודה ושומרון, כולל בשטחי A שנמסרו לאויב במסגרת הסכמים שעלו לנו באלפי קורבנות. מול הניסיון שלהם להרוג - אנחנו נמשיך להפיץ אור ולבנות חיים".