הרב דוד יוסף במתקפה על בג"ץ מתוך השידור

הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, נשא נאום תקיף נגד בית המשפט העליון במהלך חגיגות יום ירושלים בישיבת "מרכז הרב".

בדבריו התייחס הרב למעמדו של הכותל המערבי ולמעורבות המשפטית בניהולו, כמעט שישים שנה לאחר שחרור העיר העתיקה.

"אנחנו היום נמצאים כבר כמעט שישים שנה אחרי כיבוש ירושלים והכותל עדיין שנוי במחלוקת בגלל בית המשפט העליון", אמר הרב יוסף בנאומו. הוא זעק בפני קהל החוגגים כי "היו לא תהיה, הכותל הוא שלנו".

הרב שיתף את הנוכחים בכך שחיבר פסק הלכה מקיף הסוקר את ההיסטוריה והקדושה של המקום, אשר נשלח לשופטי בג"ץ באמצעות עורכי הדין של הרבנות. לדבריו, "אני לא יודע אם הם קראו את זה, אבל שום תגובה לא הייתה להם בנושא הזה".

בהמשך דבריו מתח הרב ביקורת חריפה על יחסם של השופטים לעולם ההלכה והרבנות. "אתם יודעים את הזלזול שלהם, אני אומר כן - הם מזלזלים בכל מה שקשור להלכה, הם מזלזלים ברבנות, הם חושבים שהם מנהיגים את הכל", ציין הרב.

לסיום קרא הרב לשופטים להימנע מהתערבות בניהול האתר הקדוש. "אני אומר, רבותיי, עד כאן, היו או לא תהיה, הכותל הוא שלנו. הכותל לא שייך לרפורמים, הכותל לא שייך לבית המשפט העליון ואני קורא לשופטים, הסירו ידיכם מהכותל, הכותל של כלל ישראל הנאמנים לתורה והמצוות", סיכם הרב הראשי.