כניסת ראש הממשלה למרכז הרב מתוך השידור

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב (חמישי) להשתתף באירוע המרכזי של יום ירושלים בישיבת "מרכז הרב" בבירה.

בביקורו הצטרף נתניהו לרבנים, דיינים, שרים ואישי ציבור נוספים שהגיעו לחגוג את יום איחוד העיר בעצרת המסורתית.

במהלך האירוע העניק ראש הישיבה, הרב יעקב שפירא, מזכרת מיוחדת לראש הממשלה לרגל ציון 50 שנים למבצע אנטבה.

המזכרת הוענקה לציון גבורתו ונפילתו של אחיו, יוני נתניהו הי"ד, שהוביל את כוח הפריצה במבצע לשחרור החטופים.

המחווה שקיבל נתניהו היא תמונה ממוסגרת של אחיו יוני, עליה נכתב הפסוק "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא". התמונה הוענקה בחתימתו של ראש הישיבה, הרב שפירא, כביטוי להוקרה על פועלו של יוני נתניהו למען ביטחון ישראל.