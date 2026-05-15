עשרות מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי ניסו לפרוץ אמש (חמישי) לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי, תת-אלוף יובל יאמין, בעיר אשקלון.

כוחות משטרה ויס"מ ממרחב לכיש ומתחנת אשקלון הוזעקו למקום בעקבות הפרות הסדר ופעלו לפיזור המשתתפים.

האירוע הסתיים ללא מעצרים, למרות ניסיונות המפגינים לשבש את שגרת החיים באזור ולחדור אל שטח הבית.

זוהי הפעם השנייה בתוך שבועיים שבה קיצונים חרדים מנסים לפרוץ לביתו של הקצין הבכיר, לאחר אירוע דומה שהתרחש ב-28 באפריל.

מצה"ל נמסר בתגובה לאירוע כי הצבא מגנה בחריפות כל ניסיון לפגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם. בהודעת הצבא הודגש כי "צה"ל ימשיך לגבות את תת-אלוף יובל יאמין הממלא את תפקידו בנאמנות, ו"חיל המשטרה הצבאית ימשיך למלא את משימותיו ולפעול על-פי חוק".

מהמשטרה נמסר כי שוטרי מרחב לכיש והמחוז הדרומי פעלו להשבת הסדר הציבורי לאחר שמפרי הסדר הגיעו לרחוב הסמוך לבית.

המשטרה ציינה כי הכוחות פיזרו את המשתתפים והאירוע הסתיים ללא אירועים חריגים נוספים לאחר הדיפת המפגינים מהמקום.

הרקע למחאות הוא מעצר עריקים במגזר החרדי. באירוע הקודם שהתרחש בסוף חודש אפריל, הצליחו הפורעים לפרוץ לחצר הבית ו-25 מהם נעצרו על ידי כוחות הביטחון שהיו במקום.