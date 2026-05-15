אלחנן גלט, מנכ"ל ישיבות ואולפנות בני עקיבא, השתתף בצעדת "ריקודגלים" המסורתית בירושלים. בשיחה עם ערוץ 7 תיאר גלט את תחושותיו למול המוני בני הנוער הממלאים את רחובות הבירה בדגלי כחול לבן.

"מרגש לשמוע את הגודל של היום הזה, לראות את הנוער, לראות כחול לבן, להבין באיזה דור אנחנו זוכים לחיות ולהתענג על החלומות שמתגשמים", אמר גלט.

הוא התייחס גם לעומסי התנועה הכבדים המלווים את אירועי היום וציין כי הם מהווים סימן חיובי, "עשרות אלפי תלמידים ותלמידות עלו לירושלים. פעם הדרכים האלה היו ריקות והפקקים של היום הם ברכה. הצבע - כחול לבן, יחד עם השירה והשמחה של הנוער, זו הכנה למצווה של עלייה לרגל".

למרות המצב המורכב, הביע המנכ"ל ביטחון בדרכו של העם: "עם כל הכאב, השכול והדאגות אנחנו באופטימיות גדולה על השביל הנכון בדרך הנכונה".

בסיום דבריו הסביר: "היום הזה יותר גדול מיום לימודים. היום סוגרים את בית המדרש, סוגרים את הגמרות, הולכים וסופגים את התורה ברגליים. זה דבר עצום שאנחנו זוכים לו".