ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף אמש (חמישי) בעצרת החגיגית לציון 59 שנים לאיחוד ירושלים בישיבת 'מרכז הרב'.

בפתח דבריו פנה נתניהו למארחו, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא, והדגיש את תחושת הביתיות שלו ושל רעייתו במקום. "אינני יודע אם אתם יודעים, אבל אני לוי. מאה אחוז מהצד הזה, מאה אחוז מהצד הזה. וכשלוי בא לבית כהן - הוא מרגיש בבית", אמר נתניהו וציין בהתרגשות את דמויותיהם של הרב אברהם שפירא זצ"ל והרב אריה שטרן זצ"ל.

בהמשך דבריו ערך ראש הממשלה השוואה בין מבצע 'שאגת הארי' למגילת אסתר, אותה קרא בישיבה בחג הפורים האחרון, "הצורר של אז בפרס, והצורר של היום בפרס, שניהם ביקשו להשמיד אותנו. שניהם נעלמו. כי ברגע האמת זקפנו-קומה. השבנו מלחמה-שערה לאויבינו. הגנו בנחישות אין-קץ על קיומנו. מה שמעתי כאן את פריד ואתכם שרים? "לנצח, לנצח, לנצח".

בהמשך אמר כי בשנתיים האחרונות ישראל הוכיחה לעולם כולו "אילו כוחות כבירים טמונים בעם שלנו, במדינה שלנו, בצבא שלנו, במורשת שלנו. קמנו כלביא. שאגנו כארי. ואתם יודעים מה הדבר הגדול ביותר שעשינו? עשינו הרבה, הרבה, דברים גדולים".

נתניהו הדגיש כי "הדבר הגדול ביותר הוא ששברנו את מחסום הפחד. לא מתקבצים ב-ד' אמותינו. יוצאים למרחב. יוזמים, עושים, תוקפים, כותשים את אויבינו. וגור אריה יהודה הנחית על מבקשי נפשנו מכות חסרות-תקדים. החזרנו ארצה את כל חטופינו, עד האחרון שבהם. היו אלה שאמרו: צאו, צאו החוצה! לא יצאנו החוצה. היום אנחנו שולטים ב-60%, מחר נראה".

הוא הוסיף כי "הרחקנו מעלינו, כפי שאמר הרב שפירא לפני כמה דקות, הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות-גרעין ואלפי טילים בליסטיים, אותם פיתחה איראן. ואני רוצה לומר לכם, צריך להבין את זה, חבריי השרים יודעים את זה: אלמלא עשינו זאת, לאיראן היום הייתה פצצת אטום לפחות אחת, ויתכן שהיו בדרך לארסנל, אבל זה לא קרה. קמנו כלביא, ושאגנו כארי, ואנחנו לא מושיטים את צווארינו לשוחט. הדבר הזה נגמר בתולדות עמינו. המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו ברור ששינינו את ההיסטוריה של מדינת ישראל. ובמקביל - כפי שהבטחתי שנעשה - שינינו גם את המזרח התיכון".

לדבריו, "עם ישראל יודע להשיב מאבק - כי תודעת המאבק מלווה אותנו מזה אלפי שנים. כפי שנאמר על יעקב אבינו: 'ויאבק איש עימו - עד עלות השחר'. השחר נמתח כל הזמן עד השחר הבא. אנחנו עם שיודע להיאבק. שום דבר, שום דבר לא השגנו בקלות. שום דבר שקיבלנו אינו מובן מאליו. שרדנו את תהפוכות הזמנים - בזכות המאבק. הקמנו את מדינתנו - בזכות המאבק. שמרנו על עצמאותנו - בזכות המאבק. איחדנו את ירושלים בירתנו - במלחמת-מגן מופלאה לפני 59 שנים - בזכות המאבק".

נתניהו במרכז הרב צילום: עמוס בן גרשום/ לע"מ

נתניהו הרחיב במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל: "ומי לנו גדול כרב קוק זכר צדיק לברכה, שכתביו ספוגים אמונה בהצלחת המאבק! הרב קוק - מענקי התחייה הלאומית - דיבר רבות בשבח המאבק בתרבויות זרות, וגם בכוחות של עריצות ודיכוי. הוא האמין שהרוח הנשגבה של עמנו, שהרוח הזו תעמוד לנו בכל מבחן, בכל מבחן - של חידוש ימינו כקדם בארצנו. אני רוצה לשתף אתכם: הגאוניות של הרב קוק בתורה היא דבר ידוע. השקדנות העצומה שאפיינה אותו, בתוספת אהבת ישראל, מוכרת לרבים. אבל אני תמיד מחפש חידוש קונקרטי. אני מבקש רעיונות מעוררי השראה, שיש להם נגיעה מעשית למציאות של חיינו בהווה".

הוא שיתף: "היום, לפני שהגעתי לכאן, קראתי בעיון מאמר מרתק של הרב קוק מלפני 94 שנים. המאמר נקרא 'להוסיף אומץ'. במאמר הזה הרב קוק מדמה את תהליך בניין ארץ-ישראל לחפירת באר עמוקה. כדי להשיג מים בארץ צחיחה - חייבים להשקיע מאמץ. אבל כשמתחילים לחפור באדמה - בעמל, ביזע, לפעמים גם בדם - חלק מהחופרים מתעייפים ופורשים מהעבודה. הרב קוק קורא להם, אני מת על המשפט הזה, הרב קוק קורא להם: 'עייפי הגוף וחלושי הנפש'. נשמע לכם מוכר? הם מתייאשים - אבל אנחנו ממשיכים. זה עוד לא נגמר, כי לאחר חפירה נוספת, פורץ זרם-מים ראשון. אלא שהמים הללו דלוחים, מלאים רפש וחול. שוב ישנם אלה שמרימים ידיים. הם אומרים: 'כל המאמץ שהשקענו, המאמץ הזה היה לשווא. נלך לדרכנו'. אבל בניגוד אליהם - מי שלא מתייאש, מי שדבק בדרך, מי שמאמין בחידוש ובמימוש החזון - הוא זה שימצא בעומק הבאר מים זכים וצלולים. הקשיים - כותב הרב קוק זצ"ל - הקשיים לא ירפו את ידינו. אפילו אם מכשולים אדירים עומדים בדרכנו - לא ניבהל, ולא נירתע".

לדבריו, "זוהי גם הדרך שלי, כראש ממשלת ישראל. זוהי המדיניות שאני וחבריי כאן מובילים, כדי להצעיד קדימה את מדינת ישראל. השליחות שלנו היא להבטיח, בעזרת השם, את נצח ישראל".

"אני רוצה להוסיף לגבי תורת הרב קוק: זוהי תורת ארץ-ישראל במיטבה. הרב קוק הבין דבר עקרוני: התורה שהתעצבה בגולה חשובה, אבל באופייה היא פונה ליחיד, לקהילה. בארץ-ישראל, הוא הבין, נחוצה לנו התחדשות של התורה. תורה שפונה לכל חלקי העם. תורה שנדרשת לאתגרים הלאומיים. תורה שמחוברת לציונות, לקיבוץ הגלויות, לביטחון, להתיישבות, לכלכלה, לחינוך, לתרבות. תורה שנותנת כוח להתמודד עם הקשיים, מתוך הבנה שאנחנו בתהליך של גאולה! לא פחות מזה, תהליך של גאולה, כפי שהתנבאו הנביאים. כפי שבאנו כאן לקיבוץ גלויות לגאול את עמינו, להבטיח את נצח ישראל", אמר.

נתניהו במרכז הרב צילום: עמוס בן גרשום/ לע"מ

נתניהו אמר כי "ההשקפה הזאת היא חוט מחבר - אחד מני רבים, בין הרב קוק זצ"ל, לבין סבי, הרב נתן מיליקובסקי - נתניהו ז''ל. היה ביניהם קשר מאוד קרוב. הרב קוק הספיד את סבי נתן בהספד מרגש, וכל פעם שאני קורא אותו אני מתרגש מחדש. הקשר הקרוב ביניהם התבסס, בין היתר, על הבנת גודל השעה - בשנים שבין שתי מלחמות העולם: או שעם ישראל ימשיך להתבוסס במכאובי הגלות, כשהוא חלש ומוכה - או שהוא ייטול את גורלו בידו, ייאבק על שחרורו מעול זרים, ויצעד קוממיות על אדמת המולדת תוך יניקה ממימי היהדות. עברו עכשיו דורות, לא שנות-דור, שנות דורות. והמציאות מוכיחה בבירור - מי טעה ומי צדק. מי נתקף ייאוש, ויתר וברח - ומי הוסיף אומץ, מצא מים זכים וקיבל שכר על עמלו".

נתניהו קשר בין מלחמת ששת הימים לבין המלחמה הנוכחית: "כך בדיוק קרה לפני 59 שנים: זמן קצר לפני מלחמת ששת הימים זעק הרב צבי-יהודה קוק זכר צדיק לברכה על חבלי ארצינו שאינם בידינו. ואז כמה ימים לאחר מכן באה מלחמת הישועה, מלחמת התשועה. ירושלים שוב הפכה לעיר שחוברה לה יחדיו. קודשי האומה ביהודה ושומרון - חזרו לידינו. אני סיפרתי עכשיו בגבעת התחמושת שאני זוכר את הרטט בנפשי כששמעתי את מוטה גור אומר "הר הבית בידינו", אבל הרטט הזה נמשך כשהגענו לכותל, ונהר אדם אדיר שזרם לשם, כוח אדיר שזרם לשם. ואחר כך כל מחוזות התנ"ך, ביהודה ושומרון, אני זוכר שעברנו מאתר לאתר. החזקנו תנ"ך ביד, והתנ"ך חי, כי עם ישראל חי וארץ ישראל ארצו, שבנו למכורותינו, שבנו למקומותינו, שבנו לארצנו. זו הייתה התרוממות רוח? לא. זו התרוממות רוח כל פעם שאני הולך למחוזות המולדת שלנו בארץ ישראל, ביהודה ושומרון, זו ארצנו והיא תמיד תהיה ארצנו! אז לפני 59 שנים, הסרנו מעלינו את טבעת החנק של מדינות-ערב. פרצנו ימה וקדמה, צפונה ונגבה".

"והיום, אותו הדבר", המשיך ראש הממשלה, "הסרנו מעלינו את טבעת-החנק של הציר האיראני, ריסקנו חלקים גדולים ממנו, פרצנו אל המרחב! אני יודע, הרב שפירא, שאתה משנן זאת היטב באוזני תלמידיך: גם אם הרעיונות הגדולים אינם מתגשמים מיד - כבמטה קסמים - גם אז אסור להישבר. צריך להמשיך לחפור בארות. צריך להתקדם בכוחות מחודשים. בסופו של דבר - האמת תנצח. בכך האמינו הרב קוק האב, וכך האמין והרב קוק הבן. בכך האמין אביך - הרב אברום שפירא הבלתי-נשכח - ובכך מאמין אתה. בכך האמינו סבי ואבי, ובכך אני עצמי מאמין, פריד: "לנצח, לנצח, לנצח". הדרך ארוכה ואנחנו מנצחים בה".

בסיום נאומו שיבח נתניהו את ישיבת 'מרכז הרב' ואמר: "לא מזמן ציינתם מאה שנים להקמתה של ישיבת 'מרכז הרב'. לא בכדי היא נקראה בעת הקמתה - 'הישיבה המרכזית העולמית'. הייתה כאן ראייה למרחקים. ואכן אי-אפשר לדמיין את עולם התורה בישראל - בלי ישיבת 'מרכז הרב'. היכל הלימוד הזה מלא להט בלתי-פוסק של חוכמה ודעת. מתמזגים בו ישן וחדש, רוח ומעש, ערכים והגשמה. רבים מחבריי הנפלאים שמשרתים איתי בממשלות ישראל, ובכנסות ישראל, שאבו השראה מהבית הזה, מהרוח הזאת, ואני מודה להם על התמיכה הגדולה, על המאמץ המלוכד שלנו יחד, על הדרך שבה אתם מתגייסים ללא כחל וסרק, בהבנה שאנחנו נלחמים יחד על דבר נשגב. ואם אתם חושבים שאני אומר דברי סתם, דברי סרק - לא כך הוא. אני רוצה להגיד לכם שאני יושב עם החברים היקרים שנמצאים כאן, וגם עם כמה שאינם כאן, והדבר מלכד אותנו, מאחד אותנו. וזה לא דבר מובן מאליו בחיים הפוליטיים, אבל לנו לכל אחד מאיתנו זה כן מובן מאליו. כי אנחנו יודעים על מה אנחנו נלחמים".

"ביום איחוד ירושלים, כשמציון יוצאת תורה גדולה, אני מאחל לכם שתעלו מעלה-מעלה. ואני, יחד עם רעייתי שרה, תמיד איתכם בלב ובנפש. חג שמח לכם. חג שמח לירושלים. חג שמח לעם ישראל! שאו ברכה גדולה. תודה רבה לכם", חתם לסיום.

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו