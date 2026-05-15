ישיבת מרכז הרב קיימה אמש את עצרת ההודיה המרכזית לציון 59 שנים לאיחוד ירושלים. האירוע המסורתי משך אליו מאות משתתפים שחגגו את יום חגה של הבירה בהיכל הישיבה.

במהלך האירוע שוחחו עם ערוץ 7 הרב איתן איזמן, רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, הרב אלי בן דהן והרב מאיר פרימן. שר הקליטה אופיר סופר וחבר הכנסת משה סעדה נכחו אף הם בעצרת ושוחחו עם ערוץ 7 על חשיבות המעמד.

הדוברים השונים הדגישו בדבריהם את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין עם ישראל לבירתו המאוחדת. המשתתפים ציינו את ההתרגשות הגדולה לראות את אלפי החוגגים הממלאים את רחובות העיר ב'ריקודגלים'.

במהלך הערב נאמו הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, רבה לשעבר של ירושלים, הרב שלמה עמאר, הרב שמואל אליהו, ראש העיר ירושלים משה ליאון, השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר ועוד.

הרבנים השונים ציינו בדבריהם את הצורך להמשיך ולשמור על קיומם של בתי מדרש, שהם החומות של ירושלים בכל הדורות. כמו כן, הנואמים השונים עסקו בגדולתה של ירושלים וקדושה, וכן במעמדה האסטרטגי של ישראל השנה שהתעצם בעקבות המבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי".

את עצרת כיבדו בנוכחותם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה. ראש הישיבה, הרב יעקב שפירא בירך את רה"מ על הישגיו הכבירים בביטחונה של ישראל ובמעמדה המדיני והעניק לו מזכרת מיוחדת לרגל 50 שנה למבצע אנטבה, לזכרו של אחיו, יוני נתניהו הי"ד. ראש הממשלה הודה לנוכחים והדגיש את החיבור שלו לישיבה בה הוא "מרגיש בבית", כדבריו.

הרב יעקב שפירא אמר לרה"מ בנאומו: "בספר שופטים כתוב: 'לו חפץ ה' להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה ולא הראנו את כל אלו'. כשרואים עין בעין את נפלאות ה' והסיעתא דשמיא, שכבר בשנה שעברה אמרנו לך כי זו העשייה הגדולה ביותר שלך בכנסת, זה סימן ואות שהקב"ה עומד מאחרי כל אלו להצמיח קרן ישועה. המהלכים אלוקיים יש להם קיום והמשכיות, וזכית אתה להיות הזרוע הנטויה של עם ישראל והקב"ה".

האירוע המשיך עד השעות הקטנות של הלילה בשירה וריקודים על "נס שחרור העיר" והניצחונות האחרונים במערכה על ביטחון ישראל.

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו