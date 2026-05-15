נאום סמוטריץ' במרכז הרב ללא קרדיט

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נאם בעצרת המרכזית ליום ירושלים בישיבת "מרכז הרב" בבירה. בדבריו הציג השר את חזונו המדיני להמשך פיתוח ההתיישבות וקרא לשינוי יסודי בניהול שטחי יהודה ושומרון.

השר פתח בדברי תורה: "הרב צבי יהודה לימד אותנו כי משמעות דברי הירושלמי שמקודשת ירושלים מארץ ישראל, היא לא רק במשמעות של מ' היתרון- שקדושת ירושלים גדולה משל ארץ ישראל, אלא במשמעות 'מתוך', מתוך קדושת ארץ ישראל - מופיעה קדושת ירושלים".

הוא פירט את פעולות הממשלה בתחום ההתיישבות וטען כי מאז תחילת הקדנציה הוסדרה כל ההתיישבות הצעירה ואושרו יותר מ-100 יישובים חדשים.

"מתחילת הקדנציה, אנחנו מובילים מהפכה לכבודה של ארץ ישראל", אמר. "הסדרנו את כל ההתיישבות הצעירה ואישרנו יותר ממאה ישובים חדשים ביהודה ושומרון, ביניהם תיקון היסטורי של עוול הגירוש בצפון השומרון. חזרנו לחומש, לשא-נור, לגנים וכדים".

הוא הוסיף כי "בשלוש השנים האחרונות אישרנו ביהודה ושומרון 60,000 יחידות דיור. עם ישראל חוזר הביתה והפעם לתמיד".

בהתייחסו למבנה המנהלי ביו"ש, אמר השר כי "הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי B, A ו-C. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחן הקבינט ואני קורא מכאן לראש הממשלה לאמץ אותה. ארץ ישראל כולה שלנו".

השר סקר את מצב המלחמה: "כבר שנתיים וחצי אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה וארוכה, מלחמה שגם גובה מאיתנו מחירים כבדים, אך גם עם הישגים גדולים בכול חזיתות הלחימה. חיסלנו את סינוואר, הנייה, חמינאי, דף, נסראללה".

הוא בירך על העברת החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה וציין "השבוע העברנו סוף סוף בכנסת את החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה של חה"כ שמחה רוטמן, החוק שיבטיח שבקרוב גם הם יגיעו לגיהנום. עוד נותרה לנו עבודה בכל הגזרות, גם מלחמת ששת הימים שהחזירה אותנו לירושלים בניצחון מזהיר לא סיימה את המלחמות. אך כבר כיום, מדינת ישראל חזקה מאי פעם ואויביה חלשים מאי פעם".

לקראת סיום דבריו התייחס סמוטריץ' לחוסנה הכלכלי של ישראל וטען כי למרות הלחימה בשבע חזיתות, השקל מתחזק והבורסה שוברת שיאים, "גם בכלכלה, אנחנו זוכים לראות את התגשמות הנבואות. ממדינה של פליטים עם משטר צנע, ומחסור, למעצמה כלכלית. תוך כדי מלחמה בשבע חזיתות, השקל מתחזק, הבורסה שוברת שיאים וההשקעות הזרות זורמות לארץ. כמו שאמר הנביא: ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא".

לסיום אמר: "המנוע הרוחני של כל מפעל התחייה הלאומי שלנו, היא התורה שמרן הרב קוק זצ"ל הנחיל לנו כאן, בין הכתלים הללו. תורה שאינה מסתגרת בד' אמות, אלא מאירה את החול בקודש, שמשלבת ספרא וסייפא, ושרואה בבניינה הפיזי של הארץ - במנופים, בטרקטורים ובבתים - חלק בלתי נפרד מהופעת השכינה בציון. הלילה אנחנו חוגגים את הנס, ומחר נמשיך בעבודה, בבנייה ובנטיעה! עם ישראל חי".