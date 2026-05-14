אברהם פריד הקפיץ את ישיבת "מרכז הרב" מתוך השידור

גדול הזמר החסידי אברהם פריד מופיע הערב (חמישי) בעצרת המרכזית ליום ירושלים בישיבת "מרכז הרב". פריד משתתף באירוע המסורתי המתקיים מדי שנה בישיבה, המציינת את יום שחרור ואיחוד העיר.

הזמר נכנס למעמד החגיגי בשירת "לעורר לבי", כאשר קהל האלפים הגודש את הישיבה הצטרף לשירה. המשתתפים, בהם תלמידי הישיבה ואורחים רבים, פצחו בריקודים ובשירה יחד עם פריד לכבודה של ירושלים.

העצרת המסורתית נפתחה בתפילת ערבית חגיגית ברוב עם, כשלאחריה החלו ריקודים ושירה בהשתתפות רבנים, תלמידי הישיבה ואורחים רבים.

השנה מתקיים האירוע בצל יום ירושלים הראשון מאז המבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" נגד איראן. בישיבה מציינים כי הפגיעה ביכולותיה של איראן והתחזקות מעמדה האסטרטגי של ישראל מצטרפות להודיה על חירותה וחוזקה של ירושלים בתשפ"ו.

האירוע נערך בהשתתפות שורה ארוכה של אישי ציבור, ובהם ראש העיר ירושלים משה ליאון והרבנים הראשיים לישראל. לצדם הגיעו לעצרת רבנים, דיינים, שרים וחברי כנסת, כאשר השילוב בין מלחמת ששת הימים לבין תחושת העוצמה הלאומית המחודשת בתשפ"ו צפוי לעמוד במרכז הנאומים במהלך הערב.

בישיבת "מרכז הרב" מזכירים כי המסורת החלה בימי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל מיד לאחר מלחמת ששת הימים. מה שהחל ככינוס פנימי של תלמידי הישיבה לציון שחרור העיר, הפך לאורך השנים לאירוע מרכזי וממלכתי בלוח השנה של יום ירושלים.