ואטורי בשיחה עם ערוץ 7 מחוץ לכלא ערוץ 7

כניסתו של לוחם חטיבת הנח"ל לכלא 10 בגין ענידת פאצ' 'משיח' נדחתה מהבוקר לשעות הערב, וזאת בהחלטת ראש המטה הכללי, רא"ל אייל זמיר.

החייל נשפט לתקופת מאסר של שלושים יום בגין האירוע. בעקבות ההחלטה על כליאתו, התארגנו בכניסה למתקן הכליאה עשרות בני משפחה ואזרחים שהגיעו למקום על מנת למחות נגד הצעד.

ההורים המארגנים את הצעדים השונים כתבו בקבוצת המחאה, "הלוחמים שומרים עלינו - עכשיו תורנו לשמור עליהם". בדבריהם קראו ההורים לאזרחים נוספים להגיע אל מתקן הכליאה ולהביע את תמיכתם הפומבית בלוחם.

אל המקום הגיע גם סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי, אשר ביקש לחזק את ידיו של החייל הנשפט.

הוא מתח ביקורת על העונש ואמר לערוץ 7, "הגעתי לחזק את הלוחם הגיבור שנכנס לכלא על שטויות. אנחנו עם מאמין, עם האמונה אנחנו מנצחים, בלי אמונה לא מנצחים. הרמטכ"ל צריך להבין את זה. שלחתי לו מכתב לבטל את העונש לחייל. אנחנו ננצח ואני אמשיך לחזק את החיילים. לא אתן שיפגעו בחיילי צה"ל".

הוא המשיך בדבריו וקרא באופן פומבי, "להוריד את העונש לגמרי. אסור, זה מסר ממש רע. אסור לגעת בדבר הזה. אמונה של חיילים, של לוחמים. לתת להם את כל הכוח כדי לצאת קדימה. החיילים צריכים לצאת עם ביטחון לנצח. בלי אמונה אין ניצחון".

ענת לוי במחאה מחוץ לכלא ערוץ 7

ענת לוי, אמא של לוחם בלבנון, הגיעה למחאה ואמרה לערוץ 7: "אני מאוד כועסת, אני מאוד רותחת. אני גם כועסת וגם דואגת לחיילים שלנו, לבן שלי. אני מאוד כועסת על הרמטכ"ל ואני רוצה להגיד לרמטכ"ל שיוריד את הידיים שלו מהחיילים שלנו. אנחנו מסרנו את הילדים שלנו, הם לא ילדים שלו".

היא תהתה: "מדאיג אותו הפאצ'? הוא צריך להגיד תודה לילדים שלנו, למילואימניקים, לכל חייל שמסכן את עצמו. אני לא ישנה בלילות. אנחנו כולנו פאצ' משיח". היא הוסיפה כי הרמטכ"ל "מתעלל בחיילים".

לסיום היא ציינה כי "המשיחיות זה לא דבר רע, זה דבר שנותן אומץ לחיילים להילחם. אני חילונית ואני לא דתייה וסבבה לי פאצ' משיח".