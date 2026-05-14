תא"ל (במיל') ארז וינר, מגיב לעונש הכבד שנגזר על לוחם בחטיבת הנח"ל שנשפט ל-30 ימי מאסר לאחר שענד פאץ' משיח על המדים.

"המשמעת איננה ניתנת לחלוקה או לבחירה", פותח וינר פוסט שפרסם בפייסבוק בו הדגיש כי צבא לא יכול לתפקד ללא סדר, החל מהופעה ולבוש ועד לנהלי בטיחות המצילים חיים.

עם זאת, הוא מותח ביקורת על האופן שבו האירוע התגלגל, והפך למשבר מסוג אחר. וינר מזהיר מפני הפיכת השמירה על הסדר לוויכוח על "פאץ' משיח". לדבריו, כאשר נדמה שהצבא נלחם ברעיון המשיחי ולא בהפרת המשמעת - הוא חוטא למטרתו ומאבד את אמון הפקודים.

הוא מציין כי זלזול במשמעת "קטנה" כמו לבוש והופעה, מוביל בטווח הארוך להפקרות בנהלי בטיחות, ובסופו של דבר לאסונות מבצעיים כמו ירי דו-צדדי ולכן קורא למפקדי היחידות לא לחכות לביקורי פתע של הרמטכ"ל כדי לאכוף משמעת. לדבריו, הטיפול בבעיות כאלו צריך להיעשות בשוטף ובדרגים הנמוכים יותר.

הוא מזכיר את הציווי המקראי כבסיס לחשיבות דמותו של המחנה הצבאי, אך מדגיש כי את המוטיבציה והאגרסיה יש להפנות אך ורק כלפי האויב.

מוקדם יותר שלחו הורי לוחמים בחטיבת הנח"ל מכתב חריף לרמטכ"ל ולמח"ט הנח"ל, אל"מ אריק מויאל, ודרשו לבטל את העונש שנגזר על הלוחם.

במכתבם מדגישים ההורים כי מדובר בלוחם גיבור שזה עתה שב משדות הקרב בלבנון, וכי הענשתו על סמל של אמונה יהודית היא פגיעה אנושה ברוח הלחימה וביסודות המסורת של עם ישראל.

"לראות ברמטכ"ל מי שבוחר להשליך לוחם לכלא על ביטוי של אמונה יהודית בסיסית - זוהי יריקה בפרצופם של אלפי לוחמים", נכתב בפנייה.

ההורים תקפו את העיסוק ב"משטרת פאצ'ים" בזמן מלחמה וטענו לאיפה ואיפה. "תמוה כיצד הרמטכ"ל מצולם לצד דמויות שהובילו סרבנות, אך בוחר להפגין יד קשה דווקא כלפי לוחם שביקש להתחבר למסורת עמו".

המכתב, שהעתק ממנו הועבר גם לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, מסתיים בדרישה חד-משמעית לבטל את עונשי הלוחם ומפקדיו.

נזכיר כי מפקד המחלקה של הלוחם נשפט ל-14 ימי מאסר על תנאי, מפקד הפלוגה קיבל נזיפה ומפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית.