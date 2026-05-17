הרב דניאל לונצר ספד בבכי גבי ניומן, מועצה אזורית שומרון

רב הישוב איתמר, הרב דניאל לונצר, ספד בבכי לבן היישוב, סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, במהלך הלווייתו שהתקיימה בבית העלמין הצבאי הר הרצל בירושלים.

הרב שחזר את פגישתם האחרונה, שהתקיימה ימים ספורים בלבד לפני נפילתו של הקצין בקרב בדרום לבנון.

"בדיוק שבוע לפני שעלית בסערה השמיימה בקרב, יום שישי הקודם היית אצלי בבית עם רוני, ארוסתך, נרשמתם לנישואין. שניכם מלאים בטוב וטוהר, רצון אידיאלי לבנות בית של אהבה וטהרה. החיוך המבויש שלך לא מש מנגד עיניי", סיפר הרב לונצר במהלך ההספד.

הרב הוסיף ותיאר את תוכן המפגש, "דיברנו על בניית בית של בניין עדי-עד, על הופעת הנשמה שיש בבית. באותו מעמד הכנתי לכם העתק כתובה לחתונה המתקרבת".

"אני קורא את מה שכתבתי", אמר הרב בקול חנוק והקריא את הכתובה שהכין בביתו יחד עם מעוז הי"ד וארוסתו רוני.

הרב ביכה את האובדן הכבד של המשפחה ושל הציבור כולו עם נפילתו של מעוז: "ואתה הלכת במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים. איזה בית מפואר האומה הפסידה, איזה אובדן, איזה צער, יש לנו חור בלב".

בסיום דברי ההספד, פנה הרב לונצר ישירות אל הארוסה רוני במילות נחמה וחיזוק: "בעזרת ה' את תבני בית קדוש וטהור, מלא אהבה, אחווה, שלום ורעות. הקדוש ברוך הוא דיין אלמנות ואבי יתומים יידאג גם לך, וגדול יהיה כבוד הבית האחרון מהראשון".