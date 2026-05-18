נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (שני) ברשתות החברתיות מפה של המזרח התיכון, עליה מורכב דגל ארצות הברית ומשורטטים חיצים אדומים המכוונים ממספר כיוונים לעבר שטחה של איראן.

הפרסום מגיע שעות ספורות בלבד לאחר פוסט אחר שבו שיגר הנשיא האמריקני איום ישיר כלפי טהרן: "עבור איראן השעון מתקתק וכדאי להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. הזמן הוא מה שחשוב כאן".

עוד קודם לכן שוחח טראמפ בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשיחה, שנמשכה יותר מחצי שעה, השניים דנו על האפשרות לחידוש הלחימה נגד המשטר בטהרן.

רצף המסרים החל בסוף השבוע, כאשר טראמפ פרסם פוסט בחשבונו ברשת Truth Social ובו כתב: "זה היה השקט שלפני הסערה".

לפוסט זה צורפה תמונה שעוצבה באמצעות בינה מלאכותית, שבה נראות ספינות איראניות בים סוער, המדמה ככל הנראה את מצר הורמוז.