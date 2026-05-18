חבר הכנסת יצחק פינדרוס מסיעת דגל התורה הודיע הבוקר (שני) כי למרות הצהרותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על העלאת חוק הגיוס להצבעה, הסיעה תצביע ביום רביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית.

פינדרוס הבהיר בראיון לתחנת הרדיו 'קול חי' כי ההחלטה התקבלה בהתאם להוראה ברורה של המנהיג הליטאי, הרב דב לנדו. לדבריו, הצעד משקף תחושת אכזבה עמוקה מהתנהלות ראש הממשלה בנושא הגיוס לאורך השנים האחרונות.

"ימים יגידו אם נתניהו רציני, אבל בינתיים שבענו מהתחייבויות ומסיפורים", אמר פינדרוס. "אחרי שלוש וחצי שנים של הבטחות, קשה להסתובב עם תחושה שאו-טו-טו זה הולך לקרות. המציאות הוכיחה, ונתניהו גם אמר את זה בעצמו, שהוא לא יכול או לא רוצה להעביר את החוק, או שפשוט אין לו רוב".

חבר הכנסת ציין כי הרב לנדו הבין שהחוק לא יעבור, ועל בסיס הערכה זו התקבלה ההחלטה ללכת על הקדמת הבחירות.

לדבריו, עד כה התפקיד של הנציגות החרדית היה למצות כל סיכוי כל עוד גדולי ישראל האמינו שיש פתרון באופק, אך כעת הגיע שלב ה"סטופ".

ההצבעה ביום רביעי תהיה קריאה טרומית - צעד שמשמעותו קריאת כיוון ברורה ליציאה לבחירות, שממילא אמורות להתקיים בעוד חודשים ספורים.

כשנשאל על החשש מזליגת קולות לעוצמה יהודית בקרב הציבור החרדי הצעיר בעל העמדות הימניות, דחה פינדרוס את השיקול האלקטורלי. "ההצדקה היחידה לקיום המפלגה היא עולם הישיבות ועולם החינוך, ושני הדברים האלה נפגעו כעת בצורה אנושה", הסביר. "בלי זה, אין לנו הצדקה פוליטית להיות בכנסת בכלל. בשביל שעם ישראל ישרוד צריך את התורה".

במהלך הראיון סירב להתחייב על נאמנות לגוש הימין אחרי הבחירות. הוא הבהיר כי ההחלטות תלויות בתוצאות ובשאלה איך מגינים בצורה הטובה ביותר על עולם הישיבות.

"גם ישיבה באופוזיציה היא אפשרות - יהדות התורה הייתה באופוזיציה עד 1977 והשפיעה רבות", אמר. "בסיטואציה הנוכחית שבה עולם התורה נרדף בצורה חסרת תקדים, נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים בשותפות עם גדולי ישראל, בין אם זה תמיכה מבחוץ או הסדרים פוליטיים אחרים".