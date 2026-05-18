חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) תקף בחריפות את החלטת ועדת האתיקה של הכנסת להטיל עליו עונש של מניעת נאומים במשך שלושה ימים בדיוני הוועדות.

העונש הוטל בעקבות דברים שהפנה חבר הכנסת לחבר הכנסת עופר כסיף, לו קרא "נִקְלֶה", וכן בשל דברים שאמר למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון.

בראיון לערוץ 7 ממסדרונות הכנסת טען סעדה כי מדובר בניסיון להשתיק אותו ולמנוע ממנו להמשיך במאבקו נגד מערכת המשפט והייעוץ המשפטי לממשלה. לדבריו, הוא אינו מתכוון לחזור בו מהדברים שאמר וימשיך להשמיע את ביקורתו גם בעתיד.

סעדה טען כי גיל לימון עומד, לדבריו, מאחורי מה שכינה "רדיפה של אנשי ימין", והתייחס גם לפרשות כוח מאה ורומן גופמן. לדבריו, ההתנהלות בפרשות הללו אינה משפטית אלא נועדה לייצר "משפטי ראווה".

בהמשך הראיון התייחס סעדה גם לדיון בוועדת החוקה סביב האלימות בחברה הערבית ולדברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

לטענתו, הסיבה המרכזית לעלייה בפשיעה היא מניעת השימוש בכלי חקירה מסוימים מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, דבר שלדבריו מקשה על עבודת המשטרה במאבק בארגוני הפשיעה.

הוא תקף גם את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואת פרקליט המדינה עמית איסמן, וטען כי יש לחקור את התנהלותם. לדבריו, הוא מתכוון להמשיך לקדם שינויים במערכת המשפט והייעוץ המשפטי גם בעתיד.

לקראת סיום הראיון התייחס סעדה גם למשבר חוק הגיוס ולטלטלה הפוליטית סביב האפשרות לפיזור הכנסת. לדבריו, להערכתו המפלגות החרדיות אינן מעוניינות באמת בקידום החוק במתכונתו הנוכחית, והשיח הפוליטי עוסק יותר בשאלת הבחירות האפשריות ובהמשך יציבות הקואליציה.