לאחר שהשר עמיחי אליהו העביר הבוקר לנשיא את חוות דעתו התומכת בחנינה לראש הממשלה, קרא ח"כ משה סעדה מהליכוד לנשיא יצחק הרצוג לפעול בנושא עד חג הפסח. מבית הנשיא נמסר, "הרצוג יפעל על פי הדין, צו מצפונו וטובת המדינה".

בראיון לערוץ 7 אמר סעדה כי הנשיא "חייב להבין את גודל האירוע ואת גודל השעה". לדבריו, הוא מצפה כי עד פסח יודיע הנשיא לעם ישראל שהוא "מסיר את החרפה הזאת של כתב אישום נגד ראש הממשלה מסדר היום".

סעדה טען כי הסמכות בעניין נתונה לנשיא המדינה, ודחה את הטענה שלפיה אין בידיו אפשרות לפעול בשלב זה. הוא הזכיר את החלטתו של הנשיא לשעבר חיים הרצוג להעניק חנינה לאנשי שירות הביטחון, ואמר כי גם כעת נדרש מהלך דומה.

עוד אמר חבר הכנסת כי התיק נגד ראש הממשלה "מתרסק כולו לרסיסים", וכי בסופו של דבר הוא יסתיים בזיכוי. לדבריו, בשעה שבה מדינת ישראל במלחמה וראש הממשלה "מוביל את העולם החופשי נגד הרוע הצרוף של האסלאם הרדיקלי", יש לאפשר לו להתמקד בכך.

לדבריו, הודעה על חנינה ערב חג הפסח, חג החירות, "תאחה את הקרעים, ותחבר את החברה הישראלית". סעדה הוסיף כי מהלך כזה יאפשר לציבור לשבת יחד בליל הסדר, וקרא לנשיא, "אל תהיה פקיד, תבין את גודל השעה".