פיקוד העורף מעדכן את האפליקציה דובר צה"ל

פיקוד העורף השיק בימים אלו עדכון גרסה חדש לאפליקציה הרשמית שלו עבור הציבור הרחב.

העדכון החדש פותח כחלק מתהליך למידה ושיפור מתמשך של פיקוד העורף, והוא מתבסס באופן ישיר על לקחים ותובנות מבצעיות שהופקו במהלך חודשי המלחמה.

השינויים באפליקציה נועדו לייעל את העברת המידע בזמן אמת ולהקל על האזרחים בהבנת סוג האיום הקיים.

הגרסה המעודכנת כוללת שינוי משמעותי במערך ההתרעות, המבוסס כעת על סאונד ועל צבעים חדשים הייחודיים לכל סוג של איום.

המערכת תציג צבע צהוב המלווה בצליל תואם במקרים שבהם מזוהה איום אפשרי בדרך אל האזור הרלוונטי. לעומת זאת, צבע אדום שילווה בצליל האזעקה המוכר יופעל כאשר האיום מתקרב ומחייב כניסה מיידית למרחב מוגן.

בנוסף להתרעות על תחילת האירוע והתקרבות האיום, עם חלוף הסכנה, יופיע על צג היישומון צבע ירוק המלווה בצליל תואם אשר יסמן למשתמשים כי האירוע הסתיים.

בפיקוד העורף מדגישים כי העדכון הנוכחי הוא חלק מהתאמת האמצעים הטכנולוגיים לצרכים שעלו מן השטח במהלך ימי הלחימה.