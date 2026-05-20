בן גביר וביני לנדאו שרים מתוך השידור, באדיבות רואים את הקולות

השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, עלה אמש (שלישי) על הבמה במהלך האירוע המרכזי של חגיגות "שבוע חברון".

במסגרת השתתפותו באירוע, שר בן גביר יחד עם הזמר ביני לנדאו בפני הקהל שהגיע למקום. השניים ביצעו יחד את השיר "ייבנה המקדש", ולאחר מכן פצחו בריקוד משותף לצלילי השיר "ירושלים".

במהלך האירוע שיתף השר בן גביר את הנוכחים בסיפור אישי מעברו, המקשר בין ימי נערותו לתפקידו הנוכחי בממשלה.

בן גביר תיאר שיחה שניהל עם שוטר בהר הבית כאשר היה נער בן 15 בלבד. באותה שיחה תהה בפני השוטר המוצב במקום מדוע נעצר יהודי שעלה להר הבית.

לדברי השר בן גביר, השוטר שעמו שוחח בהר הבית השיב לו אז, כשתהיה אולי יום אחד שר המשטרה תשנה את הכללים.