איגוד מנהלי הישיבות הגיש בקשה דחופה לבג"ץ בטענה שהיועצת המשפטית לממשלה הורתה לרשות המיסים להקפיא אישורי מס למוסדות תורניים, בניגוד להחלטת בית המשפט בעתירה התלויה ועומדת.

הבקשה הוגשה במסגרת עתירה של ארגון 'ישראל חופשית' נגד מתן אישורים למוסדות תורניים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, המעניק זיכוי ממס לתורמים למוסדות ציבוריים.

בנובמבר האחרון דחתה השופטת רונן בקשה לצו ביניים בעתירה, וקבעה: "בנסיבות העניין, לא מצאתי ליתן צו ביניים שמשמעו שינוי המצב הקיים".

לפי הבקשה הדחופה של איגוד מנהלי הישיבות, למרות החלטת בית המשפט, ולמרות שהיועמ"שית טרם הגישה תשובה לעתירה, הוחלט ברשות המיסים להקפיא אישורים לכלל המוסדות העוסקים ב"מטרות ציבוריות" כהגדרתן בפקודה - דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע, בריאות, סעד או ספורט.

הבקשה מצטטת מכתב שנשלח אתמול על ידי יו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ, ובו נטען כי היועמ"שית נתנה הנחייה לעצירת הליך אישורי העמותות לפי סעיף 46.

עורך הדין שמואל מקלב, בא כוח איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים, כתב בבקשה: "משמעות פעולת היועצת המשפטית לממשלה היא שינוי המצב הקיים ודה פקטו מתן סעד ואימוץ עמדת העותרת בעתירה מחוץ לכתלי בית המשפט, תוך חתירה תחת עקרון החוקיות".

הבקשה דורשת מבית המשפט להורות ליועמ"שית "שלא לתת לעותרת את הסעד המבוקש מחוץ לכתלי בית המשפט, לכבד את החלטות בית המשפט בצו ביניים, ולהורות לרשות המיסים לאשר לאלתר את המוסדות הפועלים למטרות הקבועות בחוק".

בעלי דין נוספים בעתירה, המייצגים ישיבות גדולות כמו 'מיר', פוניבז' ובית הלל, הצטרפו לבקשה וציינו כי "התנהלות המשיבים עומדת לכאורה בניגוד להחלטת בית המשפט לדחות את הבקשה למתן צו ביניים, וזאת בין היתר גם בהתאם לעמדת המשיבים עצמם".

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר לתורמים לקבל זיכוי ממס בשיעור של 35% מסכום התרומה למוסדות ציבוריים שאושרו על ידי שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.