המוזיקאי שמחה אברמצ'יק משיק סינגל חדש בשם "מדלג על ההרים" יחד עם כוכב הזמר מארצות הברית לוי פולקוביץ'.

השיר מביא את הפסוק "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" בלחנו של משה גולדמן ז"ל. לדברי ההפקה, הלחן הוותיק קיבל עיבוד חדש ואנרגטי המשלב השפעות מוזיקת האוס לצד אלמנטים חסידיים.

לצד הסינגל הופק גם וידאו-קליפ שצולם באתרים שונים בירושלים. הקליפ כולל צילומים מכדור פורח מעל הרי ירושלים ועד סמטאות העיר העתיקה, ומבקש להמחיש את הציפייה לגאולה.

לפי יוצרי הפרויקט, השילוב בין נופי ירושלים לבין מילות השיר נועד לחבר בין מסורת, מוזיקה עכשווית ותחושת תקווה.