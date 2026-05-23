הסנאטור לינדזי גראהם, שנחשב מקורב לנשיא טראמפ, כתב הערב בחשבונו ברשת X: "אם תיחתם עסקה מתוך אמונה שלא ניתן להגן על מצר הורמוז מפני הטרור האיראני, וכשאיראן מחזיקה עדיין ביכולת להשמיד תשתיות נפט מרכזיות במפרץ, אז היא תצטייר ככוח דומיננטי שדורש פתרון דיפלומטי".

לדבריו, "השילוב הזה שבו איראן נתפסת כבעלת יכולת להטיל אימה על המצר לצמיתות, ויכולה לגרום נזק אדיר לתשתיות הנפט במפרץ - מהווה שינוי משמעותי במאזן הכוחות באזור ובטווח הארוך יהיה סיוט עבור ישראל. זה מעורר תהייה מדוע המלחמה התחילה מלכתחילה. אני אישית סקפטי לגבי הרעיון שלא ניתן למנוע מאיראן את היכולת להטיל אימה על המצר, או שהאזור אינו יכול להגן על עצמו מפני היכולת הצבאית האיראנית. חשוב שנעשה את זה נכון".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס להסכם המתגבש עם איראן ואמר שמדובר באסון: "כל הסכם משאיר את כל האייתוללות בשלטון. וצריך להבין, מבחינת הייצור פצצת אטום, כל מדינה מתקדמת היום יכולה לייצר. למשל גרמניה ויפן. זאת החלטה פוליטית. אולי ייקח להם חודש וחצי, מקסימום שלושה חודשים".

"יש את כל התשתית הטכנולוגית, כל הידע, כוח אדם זמין, אף אחד לא מוטרד, לא מיפן ולא מגרמניה, כי שם יש הנהגה נבחרת אחראית שקולה. באיראן, להפך, יש הנהגה קנאית שהיא אומרת, היעד העליון שלה זה השמדת מדינת ישראל, וזה לא משנה באיזה הסכם מדובר".

"אני הגדרתי בצורה ברורה, לי יש שתי מטרות: להפיל את ממשלת 7 באוקטובר ולהיות ראש ממשלה", הבהיר ליברמן. הוא נשאל על הרכבת הממשלה הבאה והבהיר שהתנאי שלו הוא אחד: חוק גיוס שוויוני ביומה הראשון של הממשלה. "אין פטור אחד", אמר.

העיתון האמריקני "פיננשל טיימס" דיווח כי ארצות הברית ואיראן קרובות לעסקה להארכת הפסקת האש ב-60 ימים.

לפי הדיווח, תהיה פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז והתחייבות לדון בדילול או מסירה של האורניום המועשר מאיראן. עוד נמסר, כי ארצות הברית תקל את המצור על הנמלים של איראן ואת הסנקציות על המדינה ותסכים גם להפשרה הדרגתית של נכסים איראניים מחוץ למדינה.

לפי מספר מקורות המעורים במו"מ לסוכנות AP, קיימת תקווה שהחלטה סופית בנוגע לטיוטה תתקבל תוך 48 שעות, בשעה ששני הצדדים בוחנים אותה.

דובר משרד החוץ של איראן, אסמעיל בקאיי, אמר לתקשורת האיראנית כי "אנחנו נמצאים בשלבים סופיים של גיבוש מזכר הבנות לסיום המלחמה". הוא הוסיף כי הנושאים שנידונים בשלב זה מתרכזים בסיום המלחמה ונושאים שקשורים להפשרה של נכסים קפואים של איראן".