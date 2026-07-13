נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף הערב (שני) את המסרים כלפי איראן והצהיר כי טהרן לא עמדה בתנאי מזכר ההבנות שנחתם עמה.

"מזכר ההבנות היה מבחן. איראן לא עמדה בו", אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ארצות הברית תמשיך בפעילות הצבאית נגדה: "נכה באיראן בעוצמה הלילה ומחר".

טראמפ הוסיף כי ארצות הברית עשויה לתקוף גם את אתר "הר המכוש" - אתר שלפי פרסומים חשוד כמתקן גרעין איראני ושמעולם לא הוצהר בפני הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א). "הר המכוש הוא יעד אפשרי", אמר, "אולי תראו שם מכה אחת גדולה, חזקה וישירה, ממש בדלת הקדמית".

כשנשאל האם ישראל צפויה להצטרף למתקפות, השיב: "לא רוצה להגיב על זה. נכה בהם בעוצמה".

טראמפ התייחס גם ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "אני מסתדר טוב עם ביבי. כשאני לא מסכים איתו אני מיידע אותו על זה. בלי שנינו לא הייתה ישראל. הוא עושה עבודה נפלאה".

מוקדם יותר היום הכריז טראמפ כי ארצו משיבה את המצור הימי על איראן, לאחר שלדבריו מיצר הורמוז יישאר פתוח לכלל המדינות - אך לא עבור הסחר הימי של איראן.

"מיצר הורמוז פתוח ויישאר פתוח, עם או בלי איראן", כתב טראמפ. "אנחנו משיבים את המצור האיראני, כך הוא ייקרא משום שהוא עוצר רק את הספינות של איראן או את לקוחותיה מלהיכנס או לצאת. כל שאר המדינות ייהנו משימוש חופשי והוגן במיצר".

טראמפ הוסיף כי ארצות הברית תיקרא מעתה "שומרת מיצר הורמוז" ("The Guardian of the Hormuz Strait"), והודיע כי תגבה תשלום בשיעור של 20% על כלל המטענים שישונעו דרך המיצר, כהחזר על העלויות הכרוכות באבטחת נתיב השיט. לדבריו, יישום המהלך יחל באופן מיידי.

מוקדם יותר טראמפ אמר כי איראן מפרה כל סיכום איתה באופן סדרתי ועל כן ארה"ב לוקחת לידיה את השליטה במצר הורמוז. "אנחנו משתלטים על מצר הורמוז, להם אין כלום. אנחנו ננהל אותו", הצהיר בראיון לרשת "פוקס ניוז".