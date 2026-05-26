צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן ומראשי פורום תקווה, מצטרף למפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' וישובץ במקום גבוה ברשימה.

במפלגה ציינו כי "הצטרפותו של מור לציונות הדתית נועדה לחזק את הרשימה בקול ערכי ולאומי שצמח מהשטח, ומבטא יותר מכל עמידה על ערכים וחתירה לניצחון. צירופו הוא חלק מבניית נבחרת איכותית של עשייה לאומית מוכחת, אשר תמנע חזרה לקונספציות מסוכנות שהובילו לאסון השבעה באוקטובר, ותפעל למען ההתיישבות ביו"ש, תיקון מערכת המשפט ושמירה על הזהות היהודית במדינה".

יו"ר המפלגה, שר האוצר סמוטריץ', מסר הצהרה בה ציין כי צביקה הוא דמות מעוררת השראה וקול אמיץ והכרחי בציבוריות הישראלית. אדם שמבטא יותר מכל את הציבור המופלא שלנו בציונות הדתית. מחנך ולוחם אמיתי שרואה את עם ישראל לפני עצמו, פועל מתוך שליחות אמיתית ולא חושש לשלם מחיר אישי למען ערכיו ועקרונותיו.

הוא מצטרף אלינו היום כשותף למאבק על הדרך שבה מדינת ישראל חייבת ללכת אחרי השבעה באוקטובר: הכרעת אויבנו, חיזוק ההתיישבות ושמירה על ממשלת ימין אמיתית מתוך דאגה לכל אזרחי ישראל. הצטרפותו היא בשורה גדולה לציונות הדתית ולמחנה הלאומי כולו", הוסיף.

צביקה מור אמר: "אני מצטרף היום לציונות הדתית מתוך תחושת שליחות עמוקה. באסון השבעה באוקטובר הבנתי מיד כי מדינת ישראל לא תחזור להיות מה שהיתה. דרך הכניעה לטרור הובילה אותנו לאסונות מתמשכים, ולכן המחויבות שלנו לביטחון ישראל חייבת להיות מוחלטת. אמנם בני איתן, חזר הביתה, אבל האחריות שלי לא נגמרה.

אני מצטרף לבצלאל סמוטריץ' ולדרכה של הציונות הדתית, שעמדה לצידי לכל אורך הדרך, השמיעה את הקול הנחוש שלנו בקבינט ולא אפשרה לממשלה להיכנע. זו המפלגה היחידה שתממש מדיניות ימין אמיתית, ואומרת בקול ברור שמדינת ישראל צריכה לנצח. יחד, בע"ה נעשה ונצליח".

בהמשך ההצהרה, התייחס סמוטריץ' לשאלת ערוץ 7 לגבי אפשרות של ריצה משותפת עם עוצמה יהודית כפי שהיה בבחירות הקודמות. "מפלגת הציונות הדתית תמשיך להיות גדולה, משמעותית ומרכזית במחנה הלאומי ותמשיך להחזיק ידיים על ההגה הביטחוני, המדיני, הכלכלי וההתיישבותי. על כל הצעדים הפוליטיים תשמעו כשיהיה מה לומר".

לפני מספר חודשים דווח כי במפלגה פנו למור והציעו לו שיריון באחת מששת המקומות הראשונים במפלגה. באותה תקופה דווח כי מור הביע נכונות להצטרף למפלגה אך לא קיבל החלטה האם להיכנס לפוליטיקה. כעת נראה שהמהלך הבשיל.