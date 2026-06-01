תנועת 'אם תרצו' דורשת מיאיר גולן לפטר באופן מיידי את אמיר שפרלינג, המשמש ככותב במערך ההסברה שלו.

הדרישה מגיעה בעקבות ציוץ שפרסם שפרלינג ברשת החברתית X נגד צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור, לאחר שהודיע על הצטרפות לפוליטיקה.

שפרלינג, שעבד בעבר כתסריטאי בתוכנית "ארץ נהדרת", מחק היום את הפרסום המדובר עם התעוררות הביקורת הציבורית נגדו.

לפני מספר ימים כתב בחשבונו האישי: "צביקה מור בהבטחת בחירות ראשונה: מתחייב להחזיר את הבן שלי למנהרות".

הדברים עוררו סערה ברשתות החברתיות והובילו לפנייה הרשמית של תנועת 'אם תרצו' אל יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן. בתנועה דורשים להרחיק את הכותב מכל תפקיד ציבורי או פוליטי במערכת הנוכחית.

מתן ג'רפי, מנכ"ל תנועת 'אם תרצו', דרש מגולן לנקוט צעדים מעשיים: "יאיר גולן, אתה טוען שאתה פטריוט ישראלי? תוכיח את זה. אל תתן פרנסה לאיש כמו שפרלינג, מדובר במכונת רעל אנושית שצריך להקיא מהמערכת הציבורית".

בציוץ אחר הסביר שפרלינג כי "ברגע שצביקה מור חתם על טופס ההתפקדות, הוא קיפל את תעודת החסינות שלו והכניס אותה לכיס. הוא הפסיק להיות רק האבא שבור שכולנו אמורים היינו להרכין מולו ראש. הוא הפך לפוליטיקאי, ומאותו רגע, הוא מטרה לגיטימית לכל חץ של ביקורת".