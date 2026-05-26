פרסום ראשון: נציגי המשפחות השכולות מפורום "דין וצדק" ומועצת אוקטובר צפויים להיפגש בשבוע הבא לשיח על הקמת ועדת חקירה לאירועי ה-7 באוקטובר.

מדובר במפגש הראשון בין שני הארגונים. בעבר נעשו מספר ניסיונות לקיים מפגש דומה ולייצר חזית משותפת אך המהלך לא הבשיל.

דווקא העימותים בין הצדדים מחוץ לבית המשפט העליון לפני הדיון בבג"ץ שנערך בחודש שעבר על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 - גרמו להתקרבות בין הצדדים ולסיכום על קיום פגישה.

המחלוקת בין הצדדים נסובה על אופי ועדת החקירה: בעוד מועצת אוקטובר דורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדלי הטבח בפורום "דין וצדק" מתקשים לסמוך על ועדה כזו ודורשים הקמת ועדת חקירה לאומית - שגורמים מבית המשפט העליון לא יהיו מעורבים בה.