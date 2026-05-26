הצנזורה התירה היום לפרסום כי כוחות צה"ל פועלים באופן קרקעי בלבנון, מעבר לקו הצהוב שבו שהו הכוחות במסגרת הסכם הפסקת האש.

הכוחות העמיקו בימים האחרונים את הפעילות המבצעית בשטח, וחצו את קו נהר הליטני ומבצעים פשיטות ממוקדות על מיקומים שונים מעבר לקו הצהוב.

מטרת הפעילות הקרקעית של צה"ל היא להרחיק את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה מהאזור בניסיון לנטרל הן את האיום המיידי והישיר על כוחותינו ועל יישובי הצפון, והן את האיום הגובר הנשקף מצד רחפני הנפץ של הארגון.

במקביל, ערוץ "אל-מנאר" של חיזבאללה דיווח על התקדמות קרקעית של כוחות צה"ל באזור ברך הליטני. על פי הדיווח של רשת התקשורת הלבנונית, תנועת הכוחות נרשמה גם בגזרת רכס הבופור הממוקם בדרום לבנון.

לפי הדיווחים המגיעים מלבנון, עיקר הפעילות הצבאית של כוחות צה"ל מתרכז באזור הכפר זוטר אשרקייה.

אמש פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו סרטון ובו התייחס להמשך המערכה נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

"אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר", הדגיש נתניהו.

הוא הוסיף "נכון, הם יורים עלינו רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. אנחנו צריכים להגביר את המכות והעוצמה. נכה אותם שוק על ירך".