בן גביר הצטרף לפעילות מבצעית ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, השתתף אמש בפעילות מבצעית ביישוב טובא זנגריה יחד עם לוחמי ומתנדבי יחידת היט"ר של מג"ב.

היחידה פועלת בין היתר במאבק בפשיעה ובגביית דמי חסות (פרוטקשן) ברחבי הארץ. במהלך הסיור קיבל השר סקירה מבצעית מהמפקדים ומהלוחמים על ההתמודדות היומיומית מול גורמי הפשיעה, סייר עם הכוחות בשטח ושמע על האתגרים המורכבים עימם הם מתמודדים.

במסגרת הפעילות נפגש השר גם עם תושבים ובעלי עסקים באזור, אשר שיתפו בקשיים שהם חווים בשל תופעת הפרוטקשן וביקשו להמשיך ולהעמיק את המאבק בה.

במהלך הסיור הוצגו לשר נתוני האכיפה בתחום, מהם עולה כי בשנים האחרונות נרשמה עלייה עקבית בפעילות המשטרתית. מספר תיקי החקירה שנפתחו בגין עבירות פרוטקשן עלה בכ-40%, מ-1,515 תיקים בשנת 2022 ל-2,125 תיקים בשנת 2025. במקביל, מספר כתבי האישום זינק ביותר מ-100%, מ-222 כתבי אישום בשנת 2022 ל-460 בשנת 2025.

בן גביר התייחס לנתונים במהלך הסיור ואמר, "מאז תחילת הקדנציה התחלנו לטפל בתופעת פרוקטשן. העברנו חוק פרוקטשן, הקמתי שני מחלקי פרוטקשן גם בצפון גם בדרום. הגדרתי לימ"רים מטרה ברורה: פרוטקשן = מלחמה. הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה- מכפילים את התיקים, מכפילים את כתבי האישום מ- 2022. ועדיין, יש עוד הרבה עבודה. מדובר בתופעה שהוזנחה במשך עשרות שנים, אף אחד לא רצה לנגוע בתפוח אדמה הלוהט הזה".

בהמשך הדגיש בדבריו את החשיבות של שיתוף הפעולה מצד האזרחים ובעלי העסקים במאבק המשטרתי: "הבעיה המרכזית בפרוטקשן שחלק מהאזרחים מפחדים להתלונן. אני אומר בכל מקום: אל תפחדו, אתם חייבים להתלונן. כשמתלוננים זה עובד. אל תחששו, משטרת ישראל איתכם. צריך להבין שאסור להיכנע לעבריינים- היום הם דורשים את העסק שלך, מחר את הבית שלך מה יהיה השלב הבא? וברגע שהמשטרה מגיעה אליהם אתה מגלה שמאחורי כל ההצגות מסתתרים עברייני צעצוע - עלובים, פחדנים ושפלים. צריך להתלונן והמשטרה תעשה את העבודה".